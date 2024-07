Strahlende Aussichten: Das Ariany-Wetter auf Mallorca vom 15.07. bis 22.07.2024

Aktuelles Wetter und 7-Tage-Prognose in Ariany

15. Juli 2024: Der Montag in Ariany begrüßt uns mit einem klaren Himmel und sommerlichen 34 Grad Celsius. Ein fast nicht spürbarer Wind weht sanft mit 3 km/h, was das perfekte Wetter für einen entspannten Tag in der Sonne verspricht. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 33% und der Luftdruck bei 1013 hPa. Fans des frühen Aufstehens können sich über einen Sonnenaufgang um 4:32 Uhr freuen, während der Sonnenuntergang erst um 19:14 Uhr für romantische Sommerabende sorgt.

16. Juli 2024: Mit einem klaren Himmel geht es in die Mitte der Woche. Die Temperaturen sinken geringfügig auf angenehme 30 Grad Celsius, bei einer Luftfeuchtigkeit von 54%. Der Wind frischt auf 7 km/h auf, ideal für alle Segelbegeisterten. Druckverhältnisse halten sich stabil bei 1016 hPa. Sonnenauf- und -untergang ähneln dem Vortag.

17. Juli 2024: Weiterhin herrscht strahlender Sonnenschein, das Thermometer zeigt 29 Grad Celsius an, bei leichtem 6 km/h Wind. Ein guter Tag, um Mallorcas Natur zu erkunden – niedrige 43% Luftfeuchtigkeit und ein Luftdruck von 1018 hPa begünstigen Outdoor-Aktivitäten.

18. Juli 2024: Die Temperaturen klettern wieder – ganze 35 Grad Celsius erwarten uns bei klarem Himmel und einem sanften Wind von 6 km/h. Die Luft ist besonders trocken mit einer Feuchtigkeit von 25% und einem Luftdruck von 1017 hPa.

19. Juli 2024: Mit nur wenigen Wolken im Himmel dürften die 35 Grad Celsius weiterhin für einen heißen Tag auf der Insel sorgen. Die Brise bleibt mit 2 km/h weiterhin leicht, perfekt, um die Küsten Mallorcas zu genießen.

20. Juli 2024: Das Wochenende startet mit Spitzenwerten von 36 Grad Celsius unter klarem Himmel. Der Wind bleibt mit 2 km/h kaum spürbar, die niedrige Feuchtigkeit von 21% und der Luftdruck von 1013 hPa sprechen für absolute Hochsommer-Tage auf Mallorca.

21. Juli 2024: Am Sonntag entspannt sich die Hitze leicht auf 31 Grad Celsius, und es lockt ein klarer blauer Himmel bei mäßigem Wind von 6 km/h.

Ausblick auf die neue Woche

22. Juli 2024: Zu Beginn der neuen Woche präsentiert sich Ariany bei 33 Grad Celsius und klarem Himmel. Sanfte 3 km/h Wind können Wassersportler zu einer ruhigen Fahrt entlang der malerischen Küstenlinie einladen.

Genießen Sie die wunderbare Sommerzeit in Ariany mit Tagestemperaturen über 30 Grad und lauen Nächten, in denen das Mallorca-Gefühl so richtig aufblüht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.7.2024, 01:22:38. +++