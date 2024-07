Strahlender Sonnenschein in Marratxí: Die Wettervorhersage für eine sonnengeküsste Woche (15.7.2024)

Genießen Sie die sonnige Pracht: Marratxí lockt mit klarem Himmel und warmen Temperaturen

MarratxíMarratxí, ein bezauberndes Idyll auf Mallorca, präsentiert sich für die kommende Woche vom 15. Juli bis zum 22. Juli 2024 von seiner sonnigsten Seite. Die Einheimischen und Urlauber können sich auf einen klarblauen Himmel und herrlich warme Temperaturen freuen, die einen perfekten Rahmen für jegliche Sommeraktivitäten bieten.

Heitere Aussichten: Das Wetter vom 15. Juli bis zum 22. Juli 2024

Beginnend mit dem 15. Juli zeigt das Thermometer stolze 31 Grad Celsius, und am Himmel lassen sich kaum Wolken blicken. Mit einer sanften Brise von gerade einmal 4 km/h entwickelt sich dieser Tag zu einem idealen Begleiter für jegliche Art von Outdoor-Vergnügen.

Die darauffolgenden Tage werden noch einen Tick heißer, so erwarten uns am 16. Juli bereits 33 Grad Celsius unter dem wolkenlosen Firmament, und die Temperaturen klettern am 17. und 18. Juli auf 34 bzw. 35 Grad Celsius. Die sommerliche Hitze ist stets von einer leichten, erfrischenden Brise begleitet.

Am 19. Juli begrüßt uns der Tag zwar mit ein paar vereinzelten Wolken, doch währt dies nicht lange, und wir können erneut bei 35 Grad Celsius die Sonne genießen. Der Wind beruhigt sich auf zarte 3 km/h, perfekt, um die wärmste Zeit des Jahres in Ruhe zu genießen.

Das Wochenende bleibt heiß: Der 20. und 21. Juli locken mit ungetrübtem Himmel und bieten bei 34 Grad Celsius weiterhin beste Bedingungen für Strandbesuche und gemütliche Café-Nachmittage im Freien. Der 22. Juli rundet die Woche mit angenehmen 33 Grad Celsius und klarer Sicht ab - der ideale Moment für eine ausgiebige Entdeckungstour durch die malerische Umgebung von Marratxí.

Ideal für Ihren Urlaubsplan: Das präzise Wetter in Marratxí

Trotz der Sommerhitze ist von einer belastenden Schwüle keine Spur. Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich mit Werten zwischen 27% und 52% in einem angenehmen Bereich und garantiert damit erfrischende Nächte und angenehme Tage. Der Luftdruck bleibt stabil, sodass wetterbedingte Unannehmlichkeiten nicht zu erwarten sind.

Bleiben Sie gut vorbereitet und planen Sie Ihre Aktivitäten, indem Sie die Sonnenauf- und -untergangszeiten im Auge behalten: Freuen Sie sich auf lange Tage, die bereits gegen 4:33 Uhr mit farbenprächtigen Sonnenaufgängen starten und erst um 19:15 Uhr mit beeindruckenden Sonnenuntergängen enden.

Marratxí präsentiert sich erneut als ein wahres Paradies für Liebhaber des schönen Wetters und lädt dazu ein, die Insel Mallorca in ihrer vollen Pracht zu erleben. Die kommende Woche verspricht, unvergesslich zu werden!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.7.2024, 01:35:47. +++