Strahlender Sonnenschein und sommerliche Hitze: Wetteraussichten für Selva, Mallorca (15.7.2024 - 22.7.2024) (15.7.2024)

Wettervorhersage für Selva, Mallorca

Die Sommerhitze hat Mallorca fest im Griff, und insbesondere in Selva können sich Einheimische wie Besucher auf strahlenden Sonnenschein und hohe Temperaturen freuen. Der perfekte Zeitpunkt, um die malerische Insel in ihrer vollen Pracht zu erleben. Im Folgenden geben wir Ihnen einen ausführlichen Überblick über das erwartete Wetter in der Woche vom 15. Juli bis zum 22. Juli 2024.

Hochsommerliche Temperaturen und klares Wetter

Beginnend mit dem 15. Juli präsentiert sich Selva in einem sommerlichen Glanz mit herrlichem klarem Himmel und einer Höchsttemperatur von beeindruckenden 35°C. Mit einer gemächlichen Brise von 3 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 29% lässt sich das Warme Wetter hervorragend im Freien genießen.

Die darauffolgenden Tage bis zum 17. Juli weisen weiterhin einen stetigen Himmel ohne Wolken auf, mit Temperaturen die sich bei angenehmen 31°C bis 32°C einpendeln. Während die Windgeschwindigkeiten leicht auf 5 km/h ansteigen, bleibt das Gesamtempfinden behaglich und lädt zu vielfältigen Aktivitäten ein.

Ab dem 18. Juli erlebt Selva eine zusätzliche Hitzewelle, welche die Temperatur bis auf 37°C hochschnellen lässt. Besonders bemerkenswert ist zudem die niedrige Luftfeuchtigkeit von 17% am 18. Juli und 15% am 19. Juli. Die nahezu unbewegte Luft, gemessen an einer Windgeschwindigkeit von gerade einmal 1-3 km/h, macht die Hitze besonders intensiv.

Sommerwetter mit leichter Abkühlung zum Wochenende

Bis zum 21. Juli haben sich die Bedingungen kaum geändert. Das Thermometer klettert weiterhin auf über 30°C, und die Insel genießt sonnige Tage. Leichter Wind und eine angenehme Luftfeuchtigkeit machen die Wärme gut erträglich. Der 22. Juli verabschiedet die Woche mit einer Spitze von 34°C, geringem Wind und klarer Sicht - perfekte Bedingungen, um die letzten Urlaubstage in Selva zu verbringen.

Die atemberaubenden Sonnenaufgänge, die bereits um ca. 4:32 Uhr morgens beginnen, sowie die malerischen Sonnenuntergänge gegen 19:15 Uhr sind ein faszinierendes Naturschauspiel und runden das perfekte Sommerwetter ab.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.7.2024, 01:43:04. +++