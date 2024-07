Strahlender Sonnenschein und Sommerwärme: Die Wetteraussichten für Palma de Mallorca (15.7.2024 bis 22.7.2024) (15.7.2024)

Sommerglanz über Palma: Sonnige Tage voraus

Die Sommerhitze lässt nicht nach in Palma de Mallorca, und auch diese Woche verspricht strahlenden Sonnenschein für alle Sonnenanbeter. Der klare Himmel bleibt uns weitgehend treu, und die Temperaturen klettern weiterhin in die Höhe. Mit einer milden Brise, die sanft durch die Straßen weht, versprechen die nächsten sieben Tage perfektes Wetter für alle Aktivitäten im Freien oder einfach zum Genießen des Sommerflairs der Insel.

Ihr Wochenwetter in Palma: Ein strahlend blauer Himmel erwartet Sie

Der Wetterbericht für Palma de Mallorca zeigt für den 15. Juli 2024 angenehme 28 Grad Celsius und ganz klaren Himmel. Genießen Sie diesen perfekten Start in die Woche, während Sie an der Promenade schlendern oder in einem der bezaubernden Cafés der Altstadt verweilen. Der Wind ist mit 5 km/h kaum spürbar und die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 63 % im angenehmen Bereich.

Am 16. Juli steigen die Temperaturen leicht auf 30 Grad. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 54 %, was das sonnige Wetter noch angenehmer macht. Bei einem stabilen Luftdruck von 1015 hPa und weiterhin schwachem Wind bleibt das Wetter ideal für sämtliche Urlaubsaktivitäten.

Die Mitte der Woche wird von einem kleinen Hitzepeak gekrönt, denn am 17. und 18. Juli erreichen wir 33 Grad. Der Himmel bleibt klar, die Feuchtigkeit reduziert sich weiter, und die Sonne gewährt uns pures Sommergefühl. Auch zum Wochenende hin bleibt es mit 32 Grad sehr warm, und am 19. Juli kündigen sich leichte Wolkenformationen an, ohne dass sie unserer fröhlichen Stimmung Abbruch tun. Die Sonnenuntergänge sind spät und wunderschön – perfekt, um den Tag am Strand ausklingen zu lassen.

Die Folgetage bis zum 22. Juli zeigen weiterhin überwiegend klaren Himmel bei Temperaturen von rund 32 Grad, wobei am letzten Tag ein leichter Rückgang auf 31 Grad zu verzeichnen ist. Der Wind bleibt durchgehend schwach mit 4 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steigert sich leicht auf 41 % zum Wochenende hin.

Tipp für Besucher und Einheimische: Genießen Sie den Sommer!

Das Wetter in Palma lädt geradezu ein, die vielfältigen Möglichkeiten der Insel auszuschöpfen. Ob eine Bootstour entlang der Küste, ein Spaziergang durch das historische Stadtzentrum oder ein Badetag – die klaren, warmen Tage sind wie gemacht dafür. Denken Sie daran, ausreichend Sonnenschutz zu verwenden, denn die UV-Strahlung wird in diesen klaren Perioden besonders stark sein.

Wir wünschen Ihnen eine fantastische Woche und unvergessliche Sommermoments auf Mallorca!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.7.2024, 01:37:31. +++