Traumwetter in Campanet: Klarer Himmel und reichlich Sonnenschein vom 15.7.2024 bis 22.7.2024 (15.7.2024)

Aktuelle Wetterlage in Campanet: Hochsommerliche Verhältnisse

In der malerischen Gemeinde Campanet auf Mallorca können sich Einheimische und Urlauber in der kommenden Woche auf strahlenden Sonnenschein und hohe Temperaturen einstellen. Ab dem 15. Juli 2024 überwiegt der klare Himmel und beschert uns fast durchweg sonnengeflutete Tage.

Wetterdetails für die Woche vom 15. bis 22. Juli 2024

Montag, 15. Juli: Der Wochenstart präsentiert sich mit einem klarem Himmel und bei angenehmen 34°C. Eine leichte Brise weht mit nur 3 km/h, was für eine fast stagnierende, warme Luft sorgt.

Dienstag, 16. Juli: Das Thermometer zeigt weiterhin sommerliche 30°C an, bei einer leichten Erhöhung der Luftfeuchtigkeit auf 54%. Der Wind weht etwas stärker als am Vortag, was die Wärme angenehm macht.

Mittwoch, 17. Juli: Die Sonne strahlt unvermindert weiter, und die Temperaturen halten sich konstant bei rund 29°C. Der Wind bläst weiter mit sanften 5 km/h.

Donnerstag, 18. Juli: Ein echtes Highlight der Woche mit einer Temperaturspitze von 36°C und klarster Sicht. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 23%, was das Wetter besonders angenehm für alle Outdoor-Aktivitäten macht.

Freitag, 19. Juli: Ungeachtet einiger vereinzelter Wolken steigen die Werte auf erneut heiße 36°C. Der Wind geht zurück, und die Luft steht beinahe still.

Samstag, 20. Juli: Das Wochenende begrüßt uns mit gleicher Intensität, Sonnenschein und 35°C, was die perfekten Bedingungen für einen Ausflug an Mallorcas Strände bietet.

Sonntag, 21. Juli: Ein sanfter Rückgang der Hitze auf 31°C wird von einer mäßigen Brise begleitet, und macht diesen Tag perfekt für längere Wanderungen in der Natur Campanets.

Montag, 22. Juli: Mit weiteren 33°C und klarer Sicht setzt sich das stabile Sommerwetter fort. Die ideale Zeit, um die Schönheit Campanets zu genießen.

Ein Blick auf Sonnenauf- und -untergangszeiten in Campanet

Während dieser Sommerwoche können Sie bezaubernde Sonnenaufgänge beobachten, die morgens ab etwa 04:32 Uhr die Insel in warmes Licht tauchen. Abends dürfen Sie sich auf späte und spektakuläre Sonnenuntergänge bis ca. 19:15 Uhr freuen, die lange Mallorca-Abende garantieren. Ein wahres Paradies für Fotografie-Enthusiasten und Romantiker!

