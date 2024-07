Wetter Capdepera: 7-Tage-Prognose mit sonnigen Aussichten im Juli 2024 (15.7.2024)

Strahlender Sonnenschein und milde Brisen: Das Wetter in Capdepera vom 15.07.24 bis 22.07.24

Die sommerlichen Temperaturen in Capdepera, dem idyllischen Ort auf Mallorca, präsentieren sich in der vom 15. Juli bis zum 22. Juli 2024 von ihrer besten Seite. Bewohner und Besucher können sich auf eine Woche voller Sonnenstrahlen freuen, die das perfekte Wetter für sämtliche Freiluftaktivitäten bieten.

Das Wetter - Tag für Tag

Montag, 15.07.24: Die neue Woche beginnt mit einem strahlend klaren Himmel bei angenehmen 27°C. Eine leichte Brise besteht bei einem Wind von 5 km/h und einer relativen Feuchte von 66%. Der Luftdruck stellt sich auf 1013 hPa.

Dienstag, 16.07.24: Es bleibt weiterhin sonnig mit einer maximalen Temperatur von 25°C, obwohl die Luftfeuchtigkeit auf 81% ansteigt. Der atmosphärische Druck liegt bei 1016 hPa.

Mittwoch, 17.07.24: Der klare Himmel dominiert weiterhin und es herrschen angenehme 25°C bei einer Luftfeuchtigkeit von 65% und einem leicht erhöhten Luftdruck von 1018 hPa.

Donnerstag, 18.07.24: Auch am Donnerstag können die Einwohner von Capdepera ein identisches Szenario genießen, mit 27°C und abnehmender Luftfeuchtigkeit bei 59%.

Freitag, 19.07.24: Die Temperaturen halten sich weiterhin, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 53%. Ein fast windstiller Tag lädt zu einem Besuch am Strand ein.

Samstag, 20.07.24: Das Thermometer klettert auf 29°C und beschert uns den höchsten Wert der Woche, während der leichte Wind mit 3 km/h für eine willkommene Brise sorgt.

Sonntag, 21.07.24: Die Temperaturen nehmen einen kleinen Rückgang auf 25°C und die Feuchtigkeit steigt am Sonntag leicht, was das Klima besonders frisch erscheinen lässt.

Montag, 22.07.24: Die kommende Woche startet jedoch wieder mit 27°C und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 60%. Ideal für einen Wochenstart voller Energie.

Sonnenaufgang und -untergang

Die Morgendämmerung in Capdepera begrüßt die Inselbewohner bereits sehr früh um 4:30 Uhr und gibt den Startschuss für lange, lichterfüllte Tage. Gegen 19:13 Uhr neigt sich der Tag seinem Ende zu. Der späteste Sonnenuntergang der Woche findet am Samstag um 19:09 Uhr statt, was zahlreiche Stunden Sonnenschein verspricht.

In dieser perfekten Urlaubsatmosphäre bietet sich viele Möglichkeiten, das traumhafte Wetter auf Mallorca in vollen Zügen zu genießen. Ob Strandbesuch, Wanderungen oder gemütliche Abende auf der Terrasse - Capdepera präsentiert sich als Sommerparadies.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.7.2024, 01:26:56. +++