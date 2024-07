Wetter in Sencelles (15.7.2024 bis 22.7.2024): Hitzewelle mit klarem Himmel und Reisetipps (15.7.2024)

Heiße Tage in Sencelles: Sonniges Wetter und Temperaturen bis zu 38°C

Die Sommerhitze erreicht in der Woche vom 15. Juli bis 22. Juli 2024 in Sencelles ihren Höhepunkt. Mit klarblauem Himmel und Temperaturen, die in dieser Woche bis zu 38°C ansteigen, erleben wir in Sencelles perfektes Sommerwetter. Ideal für alle Urlauber und Einheimische, die das sonnige Mallorca-Wetter genießen möchten.

Detailierte Wettervorhersage für Sencelles

Am Montag, den 15. Juli, können Sie einen klaren Himmel und milde Winde von nur 5 km/h erwarten. Die Temperaturen beginnen die Woche bei heißen 34°C während die Luftfeuchtigkeit bei relativ niedrigen 34% liegt und der Luftdruck 1013 hPa beträgt.

Einen Tag später, am Dienstag, den 16. Juli, hält das außergewöhnlich klare Wetter an, die Temperaturen erreichen erneut die 34°C-Marke, die Winde schwächen sich auf leichte 2 km/h ab, die Luftführte bleibt stabil und der Luftdruck steigt leicht an.

Während die Woche fortschreitet, zeigt sich am Mittwoch, 17. Juli, weiterhin ein kristallklarer Himmel mit verstärkten Winden von 6 km/h. Ein kleiner Rückgang der Temperaturen auf 33°C ist zu verzeichnen, was eine angenehme Abwechslung bieten könnte.

Ein besonderer Höhepunkt dieser Woche ist der Donnerstag, 18. Juli. Temperaturen schießen auf sengende 38°C hoch bei sehr niedriger Luftfeuchtigkeit von 13%. Ein solcher Tag erfordert besondere Vorsicht und ausreichende Flüssigkeitszufuhr.

Am Freitag, 19. Juli, zeigt sich etwas Bewölkung am Himmel, wo sich vereinzelte Wolken zeigen. Trotzdem bleibt es heiß bei 38°C.

Das Wochenende bringt wenig Veränderung in unserem Wetterphänomen. Am Samstag, 20. Juli und am Sonntag, 21. Juli, werden die Temperaturen etwas milder sein und zwischen 37°C und 35°C pendeln.

Ein Blick voraus auf die nächste Woche: Der Montag, 22. Juli, stellt uns erneut einen klarblauen Himmel mit angenehmen 35°C in Aussicht, welche von sanften Winden von 3 km/h begleitet werden.

Tipps für die Hitzewelle in Sencelles

Um die heißen Tage angenehm zu überstehen, empfehlen wir leichte, helle Kleidung, eine gute Sonnencreme und das Vermeiden der stärksten Sonnenstunden. Zudem sind regelmäßige Trinkpausen unverzichtbar, und eine Erfrischung in Form von regionalen Früchten wie Orangen oder Zitronen aus Mallorca.

Die frühaufstehenden und die Nachtaktiven unter uns werden sich freuen zu hören, dass der Sonnenaufgang um 4:33 bzw. 4:38 Uhr und der Sonnenuntergang zwischen 19:10 und 19:15 Uhr ihnen lange Tage des Genusses unter der mediterranen Sonne erlauben.

Genießen Sie die schöne Wetterlage in Sencelles und erledigen Sie am besten Ihre Aktivitäten in den kühleren Morgen- und Abendstunden. Sollten Sie dennoch den Tag im Freien verbringen, denken Sie an Schutz durch Schatten!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.7.2024, 01:43:48. +++