Wetter Lloseta (15.07.24 - 22.07.24): Heiße Sommerwoche mit strahlendem Sonnenschein

Aktuelle Wettervorhersage für Lloseta

Die kommenden Tage zeigen sich von ihrer sonnigen Seite in Lloseta, einem charmanten Ort auf Mallorca. Mit Temperaturen, die in der Spitze bis zu 37°C erreichen, wird diese Woche zu einer heißen Angelegenheit. Bleiben Sie dran für den kompletten Überblick zum Wetter in Lloseta für die Woche vom 15. Juli bis zum 22. Juli 2024.

Wetteraussichten für Mallorca: Eine Woche voller Sonnenschein in Lloseta

Am Montag, den 15. Juli, starten wir in Lloseta mit einem Hitzetag: Die Temperaturen erreichen sengende 34°C unter einem klaren Himmel. Ein leichtes Lüftchen begleitet den Tag mit Windgeschwindigkeiten von nur 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 29% eher gering, und der Luftdruck misst stabile 1013 hPa, optimal für Outdoor-Aktivitäten.

Der folgende Dienstag verspricht ähnlich warme Bedingungen mit Höchsttemperaturen von 33°C. Auch hier wird kein Wölkchen den Himmel über Lloseta trüben. Der Wind bleibt mit 2 km/h schwach und die Luftfeuchtigkeit erhöht sich leicht auf 36%.

Die Mitte der Woche, Mittwoch, den 17. Juli, zeigt sich weiterhin hochsommerlich mit einer Höchsttemperatur von 32°C. Der Tag wird von einem klaren Himmel und einer leichten Brise bei 5 km/h begleitet. Mit einem Luftdruck von 1018 hPa bleibt das Wetter weiterhin beständig und angenehm.

Am Donnerstag erreicht das Thermometer mit 37°C einen weiteren Höhepunkt der Woche, unter einem kraftvoll strahlenden Himmel, während die Luftfeuchtigkeit auf nur 14% sinkt. Mit einem Wind von 3 km/h bleibt es wie gewohnt angenehm.

Freitag bringt eine kleine Änderung mit leichter Bewölkung, doch die Temperaturen bleiben hoch bei 37°C. Der Wind wird nahezu stillstehen, was die sommerliche Wärme besonders intensiv erscheinen lässt.

Das kommende Wochenende beschert Lloseta einen weiteren Schwall sengender Hitze mit klarem Himmel. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag werden erneut 36°C und 33°C erwartet.

Die neue Woche beginnt am Montag, den 22. Juli, mit kaum einer Änderung: Der klare Himmel über Lloseta wird von einer voraussichtlichen Höchsttemperatur von 34°C begleitet.

Tipps für die bevorstehende Hitzewelle in Lloseta

Während dieser hitzegeprägten Woche sollten Sie unbedingt auf ausreichende Hydratation und Sonnenschutz achten. Planen Sie Aktivitäten im Freien eher in den frühen Morgenstunden oder am späten Nachmittag, um die stärkste Sonneneinstrahlung zu umgehen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.7.2024, 01:32:21. +++