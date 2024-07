Wetter Santa Margalida (15.07.2024 bis 22.07.2024): Klare Himmel und sonnige Aussichten in der kommenden Woche

Wettertrend für Santa Margalida: Eine Woche unter der Sonne Mallorcas

Die Voraussagen für das Wetter in Santa Margalida versprechen eine herrlich sonnige Woche. Urlauber und Einheimische können sich gleichermaßen auf klare Himmel und angenehme Sommerbedingungen freuen, die typisch für diese Jahreszeit auf Mallorca sind. Mit den aktuellen Meteorologiedaten im Gepäck lässt sich so mancher Ausflug oder Tag am Strand noch besser planen.

Wochenstart mit sommerlichen Temperaturen

Zu Beginn der Woche am Montag den 15. Juli begrüßt uns Santa Margalida mit einer Höchsttemperatur von 33°C und einem Himmel, der für klare Sicht sorgen wird. Mit einer sanften Brise von 4 km/h lässt es sich herrlich durch die Straßen schlendern oder am Strand entspannen. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 37% angenehm niedrig, was zum allgemeinen Wohlgefühl im Freien beiträgt.

Beständiges Sommerwetter mit leichter Abkühlung

Mit dem Dienstag den 16. und Mittwoch den 17. kühlt sich das Wetter in Santa Margalida auf angenehme 28°C ab. Die klaren Himmel bleiben uns erhalten, während die Windgeschwindigkeiten leicht anziehen und für eine frische Brise sorgen. Die Luftfeuchtigkeit nimmt zu, was die Abende etwas schwerer erscheinen lassen könnte.

Rückkehr der hohen Temperaturen

Donnerstag und Freitag lassen die Quecksilber-Säulen wieder auf 33°C steigen. Der Donnerstag zeigt uns darüber hinaus komplett blauen Himmel, während am Freitag einige wenige Wolken am Horizont erscheinen könnten – dies sollte jedoch die Freude an sonnigen Aktivitäten nicht trüben. Wind und Luftfeuchtigkeit sind weiterhin bei sehr angenehmen Werten.

Sonnige Aussichten für das Wochenende

Am Samstag, den 20. Juli erreichen wir den Höhepunkt der Hitze mit 34°C – perfekt für alle Sonnenanbeter und Strandliebhaber. Der klare Himmel und die leichte Brise setzen sich fort, ideal für lange Abende unter freiem Himmel. Die Luftfeuchtigkeit bleibt auf niedrigem Level, sodass einem entspannten Wochenende nichts im Wege steht.

Den Abschluss der Woche bildet der Sonntag, an dem sich die Temperaturen auf 29°C regulieren und der Himmel weiterhin wolkenlos bleibt. Die Luftfeuchtigkeit steigt etwas an, was die Nächte möglicherweise etwas schwüler macht. Doch die vorherrschende Frische der Insel scheint uns zu erhalten zu bleiben.

Zusammenfassung der Wetteraussichten für Santa Margalida

In der Woche vom 15. bis zum 22. Juli erwartet Besucher und Residenten einheitlich schönes Sommerwetter mit hohen Temperaturen und überwiegend klarem Himmel. Die Abende laden zum Verweilen im Freien ein, wo man die langen Sonnenuntergänge genießen kann.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.7.2024, 01:41:27. +++