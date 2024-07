Wetteraussichten für Artà (15.07.2024 bis 22.07.2024): Sonnige Sommerwoche auf Mallorca

Wetterbericht für Artà - Sonne satt und milde Brisen

Die kommende Woche verspricht in ArtàArtà auf Mallorca eine Periode des Hochsommers mit herrlichem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen. Dies dürfte all jene erfreuen, die den strahlend blauen Himmel und die warmen Tage unter der mediterranen Sonne genießen möchten.

Aktuelle Wetterlage und Aussichten für Artà

Zum Auftakt der Woche, am Montag, dem 15. Juli 2024, herrscht ein klarer Himmel mit sommerlichen Temperaturen von 28°C. Es weht eine sanfte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von nur 4 km/h. Ein perfekter Tag, um die malerischen Strände und das kristallklare Wasser Mallorcas zu erleben.

Am Dienstag, dem 16. Juli, und Mittwoch, dem 17. Juli, setzt sich das heitere Wetter fort. Mit klarer Sicht und Höchsttemperaturen um die 25°C bieten diese Tage ideale Bedingungen für sämtliche Outdoor-Aktivitäten. Eine leichte Zunahme der Luftfeuchtigkeit auf 78% am Dienstag sollten Besucher bei ihren Planungen beachten.

Das sonnige Wetter in Artà bleibt uns auch am 18. und 19. Juli erhalten. Die Temperaturen bewegen sich um die 27°C am Donnerstag und 28°C am Freitag, mit vereinzelten Wolken am Freitag, was zu einer angenehmen Entspannung in der Sommerhitze führt. Lüftchen mit Windstärken zwischen 4 und 5 km/h tragen zur Erfrischung bei.

Das Wochenende in Artà sieht ebenso vielversprechend aus. Am Samstag, dem 20. Juli, erleben wir mit 29°C den Höhepunkt der Woche, was diesen Tag zum heißesten macht – ein Grund mehr um einen Strandtag einzulegen oder im Schatten einer Strandbar lokale Köstlichkeiten zu genießen. Zum Ende der Woche kühlt es etwas ab: 25°C am Sonntag, dem 21. Juli, bei weiterhin klarem Himmel.

Wochenendausblick: Ideal für Ihre Pläne auf Mallorca

Der Sonntag, 22. Juli, rundet die Woche mit einer angenehmen

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.7.2024, 01:23:00. +++