Wettervorhersage Calvià (15.07.24 bis 22.07.24): Sonnenschein und milde Brisen – Der optimale Sommer in Mallorca

Strahlender Sonnenschein und perfekte Temperaturen in Calvià

Die nächste Woche in Calvià verspricht, der Inbegriff des mallorquinischen Sommers zu werden. Mit klarer Himmelslage, optimalen Temperaturen und leichter Brise können Einheimische wie Besucher gleichermaßen die warme Jahreszeit in vollen Zügen genießen.

Herrliches Wetter zum Wochenstart

Am Montag, den 15. Juli 2024, wird Calvià in einen strahlend blauen Himmel erwachen, der den ganzen Tag über nicht von Wolken getrübt sein wird. Mit einer angenehmen Temperatur von 27 Grad Celsius und einer erfrischenden Brise von nur 5 km/h können Sie Ihren Tag in der Sonne sorgenfrei gestalten. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 69%, während der Luftdruck stabil bei 1014 hPa bleibt.

Die Mitte der Woche - Ideal für alle Unternehmungen

Vom 16. bis zum 18. Juli bietet Calvià seinen Gästen das perfekte Urlaubswetter. Mit Temperaturen, die bis auf 30 Grad Celsius ansteigen, klarem Himmel und einer angenehmen Windstärke ist es ideal, um die vielfältigen Aktivitäten, die Mallorca zu bieten hat, zu genießen. Die Luftfeuchtigkeit sinkt weiter, was für sehr angenehme und nicht zu schwüle Abende sorgt.

Wochenende in Sicht: Weiterhin beste Bedingungen

Das Wochenende zeichnet sich durch eine durchweg positive Wetterlage aus. Am 19. Juli gesellen sich vereinzelte Wolken ins Bild, die jedoch den Sonnenschein kaum beeinträchtigen werden. Die folgenden Tage bis zum 22. Juli versprechen weiterhin klaren Himmel und dauerhaften Sonnenschein. Die Temperaturen bleiben konstant bei 29 bis 30 Grad Celsius.

Die Sonnenaufgänge erleben Sie bereits ab 4:35 Uhr und können bis zum Sonnenuntergang um 19:16 Uhr die langen und warmen Tage auskosten. Die niedrigen Windstärken von 3 bis 5 km/h laden zu gemütlichen Segeltörns oder entspannten Strandtagen ein, ohne dass Sie befürchten müssen, vom Wind gestört zu werden.

Zusammenfassung der Wettervorhersage in Calvià

Planen Sie Ihre Freizeitaktivitäßen daher mit Zuversicht und nutzen Sie dieses ideale Sommerwetter, um all die Schätze, die Calvià auf Mallorca zu bieten hat, in voller Pracht zu erleben. Ob am Strand, beim Wandern oder einfach nur beim Entspannen im Freien – das Wetter spielt mit und schenkt Ihnen eine Woche voller Sonnenmomente.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.7.2024, 01:25:17. +++