Wettervorhersage Santanyí: Sonnige Aussichten und sommerliche Temperaturen (15.07.2024 bis 22.07.2024)

Perfektes Sommerwetter in Santanyí: Eine Woche voller Sonnenschein erwartet

Santanyí genießt im Hochsommer strahlenden Sonnenschein und angenehm warme Temperaturen. Unsere aktuelle Wetterprognose verspricht eine Idylle aus klarblauem Himmel, die sich perfekt für alle Arten von Freizeitaktivitäten auf der wunderschönen Insel Mallorca eignet. Ob Sie am Strand entspannen, die Natur erkunden oder durch die charmanten Gassen Santanyís schlendern – das Wetter spielt mit.

Klare Himmel und sommerliche Wärme ab dem 15. Juli in Santanyí

Beginnend mit Montag, dem 15. Juli 2024, erwarten uns in Santanyí um die 27 Grad Celsius und ein klarer Himmel. Der Wind bleibt mit 6 km/h mäßig – ideal für eine sanfte Brise ohne die Sorge des Sandes im Gesicht am Strand. Zum Morgenhimmel geht die Sonne um 4:33 Uhr auf und weicht erst um 19:13 Uhr dem Abendrot, was lange und genussvolle Sommertage verspricht.

Das stabile Wetter setzt sich fort: Dienstag und Mittwoch zeigen Temperaturen von 29 Grad Celsius bei ebenfalls klarem Himmel. Erst am Donnerstag kann es mit 29 Grad und einem Himmel, der ein paar vereinzelte Wolken ziert, einen Hauch von Abwechslung geben, ohne jedoch den sommerlichen Charakter zu beeinträchtigen.

Die kommenden Tage bringen weiterhin ideale Bedingungen für Urlauber und Einheimische

Am Freitag erleben wir mit 31 Grad Celsius einen kleinen Anstieg der Temperaturen und eine minimale Wolkenbildung, die jedoch nichts an den überwiegend heiteren Bedingungen ändert. Der Wind liegt weiterhin bei leichten 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit nimmt merklich ab, wodurch das Wetter angenehm bleibt.

Das Wochenende startet strahlend mit 31 Grad und klarem Himmel am Samstag, während der Sonntag mit 28 Grad etwas milder ausfällt, aber immer noch perfektes Wetter für jegliche Outdoor-Aktivitäten verspricht. In der darauffolgenden Woche hält der Sommer in Santanyí weiter an, mit 29 Grad und klarer Sicht am Montag.

Heitere Wetteraussichten für eine unvergessliche Woche in Santanyí

Die kommende Woche in Santanyí steht ganz im Zeichen von Sonnenschein und Sommerfreuden. Mit stetigen Temperaturen zwischen 27 und 31 Grad Celsius, klarer Luft und wenig bis gar keinen Niederschlägen bietet sich eine perfekte Gelegenheit, um alles zu genießen, was Mallorca zu bieten hat. Denken Sie daran, Wasservorräte für längere Ausflüge mitzunehmen, während Sie die warmen Tage voll auskosten.

Wir hoffen, dass diese Wettervorhersage Ihnen bei der Planung Ihrer Aktivitäten in Santanyí und Umgebung behilflich ist und wünschen Ihnen eine wundervolle Woche unter der mallorquinischen Sonne!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.7.2024, 01:42:31. +++