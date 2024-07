Das strahlend schöne Deià-Wetter: Eine Woche voller Sonnenschein und angenehmen Böen (16.07.2024 - 23.07.2024)

Unwiderstehlich sonnige Aussichten in Deià

Die malerische Ortschaft Deià auf Mallorca bereitet sich auf eine Woche voller Sonnenschein und wohltuender sommerlicher Wärme vor. Mit Tagestemperaturen, die konstant die 30-Grad-Marke überschreiten, sind ideale Bedingungen für alle Aktivitäten im Freien zu erwarten. Hier finden Sie Ihre umfassende Wettervorhersage für Deià für die kommende Woche vom 16. Juli bis 23. Juli 2024.

Wetter-Highlights der Woche: Sonne satt und zarte Brisen

Der Hochsommer in Deià präsentiert sich von seiner besten Seite - lichtdurchflutete Tage und laue Abende stehen auf dem Programm. Die Wetterlage ist durchgängig geprägt von klarem Himmel, wobei die Temperaturen gleichbleibend bei bezaubernden 32 bis 34 Grad Celsius liegen. Trotz der Hitze des Tages bieten sanfte Windgeschwindigkeiten von 2 bis 4 km/h eine willkommene Erfrischung und machen das Wetter in Deià zum perfekten Begleiter für Ihre sommerlichen Unternehmungen.

Genaue Wetterdaten für Ihre Planung in Deià

In der Nacht vom 16. auf den 17. Juli, mit einem nächtlichen Minimum um 20 Grad Celsius, eignen sich die späten Stunden für sternenklare Spaziergänge oder ein Abendessen unter freiem Himmel. Auch der Luftdruck und die Luftfeuchtigkeit spielen mit Schwankungen zwischen 1012 und 1018 hPa bzw. 37% und 62% angenehm mit, sodass das Wohlbefinden nicht durch drückende Schwüle getrübt wird.

Beginnend mit dem Sonnenaufgang um 4:34 Uhr am 16.07.2024 und sich minimal täglich verzögernd, können Frühaufsteher die angenehme Morgenfrische genießen. Der Sonnenuntergang hingegen schenkt Ihnen bis etwa 19:14 Uhr ausgedehnte Tageslichtphasen, perfekt für lange Nachmittage am Strand oder ausgiebige Entdeckungstouren.

Das Deià-Wetter in der Detailansicht

16.07.2024: Strahlender Sonnenschein bei 32°C, leichte Brise mit 3 km/h.

17.07.2024: Ungetrübter Himmel mit 32°C, sanfte Winde mit 4 km/h.

18.07.2024: Pure Sonne, Temperaturen steigen auf 33°C, Windgeschwindigkeiten von 3 km/h.

19.07.2024: Wenige Wolkenfelder durchsetzen den Himmel, das Thermometer hält bei 33°C.

20.07.2024: Der Sommer gibt alles mit 34°C und weiterhin vollkommen klarem Himmel.

21.07.2024: Konstante Schönwetterlage mit 33°C, erfrischende Brise mit 2 km/h.

22.07.2024: Sonnenanbeter freuen sich über 34°C und eine leichte Brise.

23.07.2024: Ein minimaler Temperaturrückgang auf 30°C, doch der Himmel bleibt klar.

Das traumhaft schöne Wetter in Deià lädt Einheimische wie Besucher gleichermaßen ein, die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten der Region auszukosten oder einfach die Seele in der Mediterranen Idylle baumeln zu lassen. Freuen Sie sich auf eine Woche, in der das Wetter Ihnen jeden Wunsch von den Lippen abliest.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.7.2024, 01:30:12. +++