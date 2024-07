Heiße Sommertage auf Mallorca: Strahlend blauer Himmel über Costitx (16.7.2024)

Wetteraussichten für Costitx auf Mallorca: Eine Woche voller Sonnenschein

Die kommenden Tage versprechen in CostitxCostitx, einem idyllischen Örtchen im Herzen Mallorcas, wahre Hochsommer-Verhältnisse. Mit Temperaturen, die die 30-Grad-Marke spielend überschreiten, stellt sich perfektes Wetter für Urlauber und Einheimische ein, die das Mittelmeerflair in vollen Zügen genießen möchten.

Lang anhaltende Wärme und Sonnenschein

Am Dienstag, dem 16. Juli 2024, wird das Wetter in Costitx von einem klaren Himmel dominiert. Die Höchsttemperatur von angenehmen 34 °C und ein sanft wehender Wind mit nur 4 km/h laden förmlich zu einem Ausflug in die malerische Landschaft oder zu einem entspannenden Tag am Strand ein. Die Luftfeuchtigkeit hält sich mit 33 % angenehm zurück, während der Luftdruck bei 1015 hPa liegt.

Die folgenden Tage bleiben unverändert sonnig. Mit einem wolkenlosen Himmel begrüßt uns auch der Mittwoch, der mit einer Höchsttemperatur von 32 °C und leichter Brise sicherlich keine Wünsche offenlässt. Der Luftdruck stabilisiert sich auf 1018 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 35 %.

Die Hitze erreicht ihren Höhepunkt

Sowohl Donnerstag als auch Freitag setzen die Reihe der heißen Tage fort, wobeil besonders der Freitag mit 41 °C und vereinzelten Wolken - lediglich scattered clouds - die höchste Temperatur der Woche markiert. Dazu bietet die sehr niedrige Feuchtigkeit von knapp 11 % und ein hauchzarter Wind mit 3 km/h ideale Bedingungen für alle Sonnenanbeter. Freitag ist also der ideale Tag, um die außerordentlichen Sonnenstunden bis zum Sonnenuntergang um 19:12 Uhr auszukosten.

Ausklang der Woche in Costitx

Das Wochenende hält das hochsommerliche Wetter bereit mit Temperaturen von 37 °C am Samstag und 39 °C am Sonntag. Trotz des leichten Anstiegs der Luftfeuchtigkeit auf 19 %, bleibt es angenehm und die klaren Himmel versprechen perfekte Bedingungen für jegliche Freitzeitaktivitäten.

Zu Beginn der neuen Woche erwartet uns dann ein leichter Temperaturrückgang, doch die klaren, blauen Himmel bleiben uns erhalten. Der Montag präsentiert sich mit 32 °C wieder milder, was die wärmeempfindlichen Gemüter aufatmen lassen dürfte. Mit einer Steigerung der Luftfeuchtigkeit auf 45 % und einem leicht frischen Wind mit 6 km/h bleibt es angenehm.

Mit Blick auf die einnehmenden Sonnenauf- und -untergänge bietet Costitx um diese Zeit im Jahr ein Bild für Götter – Sonnenaufgänge finden um circa 4:39 Uhr statt und die Sonnenuntergänge können bis etwa 19:09 Uhr bewundert werden.

Kurzum, die kommenden Tage in Costitx sind wie geschaffen für unvergessliche Sommererfahrungen auf Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.7.2024, 01:29:31. +++