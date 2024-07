Heiße Sommertage erwartet: 7-Tage-Wetterausblick für Selva, Mallorca (16.7.2024)

Sonnenreiches Wetter in Selva: Eine Woche voller Klarheit und Wärme

Die malerische Gemeinde Selva auf Mallorca begrüßt die Alltagsflüchtigen und Sonnenanbeter in den kommenden Tagen mit strahlendem Sonnenschein und hohen Temperaturen. Perfekte Bedingungen für alle, die das warme Wetter genießen möchten!

Wetterprognose: Heiter bis Wolkig?

Von einem klaren Himmel ohne eine Wolke in Sicht können die Einheimischen sowie Besucher der Region fast ausnahmslos ausgehen. Vom 16.7.2024 bis zum 23.7.2024 dominieren strahlend blaue Tage, die zu vielseitigen Aktivitäten unter freiem Himmel einladen.

Der 16. Juli leitet den Wettertrend mit einem Maximum von 33 °C und einer angenehmen Windgeschwindigkeit von gerade einmal 3 km/h ein. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 36% im komfortablen Bereich und das Barometer zeigt stabile 1016 hPa an. Dieses freundliche Wetterbild stellt sich auch am 17. Juli ein, wobei die Temperaturen leicht auf angenehmere 31 °C zurückgehen. Der Wind frischt etwas auf, bleibt jedoch mit 5 km/h noch immer sehr sanft.

Am 18. Juli schnellt das Thermometer hinauf auf beachtliche 37 °C. Am selben Tag können die Besucher die niedrigste Luftfeuchtigkeit der Woche mit spürbaren 18% erwarten. Der darauffolgende 19. Julib> fügt vereinzelte Wolken dem strahlenden Blau hinzu und klopft mit 39 °C an die Tür der Hitzerekorde für Selva.39 °C

Wochenende in Selva: Weiterhin Sommerfeeling pur

Die 20. Juli lässt mit ungetrübtem Himmel und 38 °C genauso wenig nach. Zum Wochenende hin, insbesondere am 21. und 22. Juli, normalisieren sich die Temperaturen leicht auf 36 °C bzw. zurück auf 38 °C, was immer noch für ausgedehnte Strandtage prädestiniert ist. Der Wind gesellt sich mit 3 bis 4 km/h nur flüsternd dazu. Zum Abschluss des 7-Tage-Trends kühlt sich Selva am 23. Julib> auf erfrischende 31 °C ab, und die Bewohner sowie Gäste genießen eine leichte Brise bei einer Luftfeuchtigkeit, die auf 50% ansteigt – eine Wohltat nach der Hitze der Vorwoche.31 °C50%

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten bleiben durchweg früh bzw. spät, sodass lange, mit Tageslicht gefüllte Tage zur Norm werden. Wer die warmen, sonnenreichen Sommer in Mallorcas Selva kennt, weiß, dass dies ein wahrer Segen für jede Aktivität draußen ist.

Bereiten Sie sich auf eine beispiellose Woche in Selva vor, packen Sie Ihren Sonnenschutz und genießen Sie das ideale Sommerwetter auf der wunderschönen Insel Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.7.2024, 01:46:32. +++