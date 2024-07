Heiße Sommertage: Glasklarer Himmel und steigende Temperaturen in Marratxí (16.7.2024)

Wetteraussichten für Marratxí: Eine sonnenverwöhnte Woche steht bevor

In Marratxí strahlt die Sonne mit Nachdruck, und wir erleben typisches Hochsommerwetter auf der Insel Mallorca. Über die gesamte Woche hinweg verspricht das Wetter klare Himmel und Temperaturen, die zu den heißesten des Sommers gehören könnten. Urlaubsgäste und Einheimische können sich auf ideales Strandwetter freuen, während die Hitze allmählich ansteigt.

Kommende Woche in Marratxí: Ein Hitzehöhepunkt?

Die Wettervorhersage für die bevorstehende Woche offenbart nahezu perfekte Bedingungen für alle Outdoor-Aktivitäten. Mit Temperaturen, die stetig im mittleren 30°C-Bereich liegen, ist ausreichend Sonnenschutz ein Muss. Der Wind bleibt mit etwa 4-5 km/h markant sanft, sodass die Tage ideal sind, um Mallorcas traumhafte Strände zu genießen.

Am Dienstag, dem 16. Juli 2024, starten wir mit angenehmen 33°C in den Tag, wobei keine Wolke den klaren Himmel trübt. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei bequemen 40%, was die Hitze erträglicher macht. Ein sanfter Wind sorgt für eine willkommene Brise. Auch die Sonnenauf- und -untergangszeiten von 4:34 Uhr morgens beziehungsweise 19:15 Uhr abends spenden ausreichend Tageslicht für ausgedehnte Unternehmungen.

Die Tage darauf zeigen ein ähnlich freundliches Bild: Mittwoch und Donnerstag (17. und 18. Juli) erwarten uns Höchsttemperaturen von 34°C und 35°C bei weiterhin strahlendem Sonnenschein. Der Himmelszustand bleibt nahezu ungetrübt, und bei sehr niedriger Luftfeuchtigkeit sind die Bedingungen ideal, um sich im kristallklaren Wasser von Mallorcas Küsten abzukühlen.

Zum Wochenende hin kündigt der Wetterbericht leichte Veränderungen an. Am Freitag dürfen wir uns auf ein paar vereinzelte Wolken am Himmel freuen, was eine kleine Verschnaufpause vom Pausensonnenschein bedeutet. Dennoch bleibt es mit 35°C heiß. Am Samstag und Sonntag (20. und 21. Juli) erreicht das Thermometer Spitzenwerte von 35°C und 36°C, wobei der klare Himmel fortbesteht.

Schließlich fasst der Montag, der 22. Juli, die Woche mit warmer und trockener Luft zusammen. Wir antizipieren erneut 36°C und eine klare Sicht mit einer leichten Erhöhung der Luftfeuchtigkeit auf 31%, bevor die Temperaturen zum Dienstag leicht abfallen auf 33°C und die Luftfeuchtigkeit auf 47% ansteigt, was das Gefühl von Schwüle erhöhen könnte.

Angesichts dieser Prognose bleibt festzuhalten, dass die Insel Mallorca und speziell Marratxí in den nächsten Tagen einem wahren Sonnenbad entgegensehen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.7.2024, 01:38:51. +++