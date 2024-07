Sonnenreiches Wetter in Lloret de Vistalegre: Die Prognose für die kommende Woche (16.7.2024)

Ausblick auf eine Woche voller Sonnenschein in Lloret de Vistalegre

Die Sommersonne bleibt den Einwohnern und Besuchern von Lloret de Vistalegre treu. Mit einem strahlend blauen Himmel beginnt die Woche am 16. Juli 2024 und verspricht eine Fortsetzung des sonnigen Wetters über mehrere Tage hinweg.

Klare Himmel und steigende Temperaturen

Am Dienstag, den 16. Juli, wird die Woche mit einer angenehmen Temperatur von 34°C eingeleitet, während der Wind leicht mit nur 4 km/h weht. Ein klarer Himmel sorgt für perfekte Bedingungen, um die Natur oder das Strandleben zu genießen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 32%, und der Druck bei 1015 hPa.

Behagliche Sommertage in Sicht

Der folgende Tag, Mittwoch, der 17. Juli, kommt mit einer leicht reduzierten Temperatur von 32°C daher, begleitet von einem klarer Himmel und einem sanften Wind von 6 km/h. Ein idealer Tag, um Freiluftaktivitäten nachzugehen oder einfach nur das schöne Wetter und die Atmosphäre auf Mallorca zu genießen. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 34% ebenfalls angenehm niedrig.

Der Höhepunkt der Woche: Flirrende Hitze

Donnerstag und Freitag bringen steigende Temperaturen mit sich – bis zu 40°C am Freitag, was die höchste Temperatur der Woche darstellt. Die Sonne wird von vereinzelten Wolken am Freitag begleitet, welche für eine kleine Abwechslung sorgen. Die Winde bleiben moderat und die Luftfeuchtigkeit fällt auf Werte zwischen 13% und 17%.

Aussichten für das Wochenende

Das Wochenende beginnt mit 37°C am Samstag unter einem weiterhin klaren Himmel. Sonntag und Montag kühlen leicht ab, bleiben aber mit Temperaturen über 30°C warm und einladend.

Ein Sonnenuntergang nicht zu verpassen

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten ändern sich im Verlauf der Woche nur minimal, mit dem frühesten Sonnenaufgang um 4:33 Uhr und dem spätesten Sonnenuntergang um 19:14 Uhr. Diese langen Tage in Lloret de Vistalegre bieten ausreichend Zeit, die sommerlichen Tage in vollen Zügen zu genießen. pen>

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.7.2024, 01:34:35. +++