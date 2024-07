Sonnenschein und hohe Temperaturen: Das Sommerwetter in Fornalutx (16.7.2024)

Idyllisches Sommerklima begrüßt Fornalutx auf Mallorca

Die Sommerhitze setzt sich kontinuierlich auf der malerischen Insel Mallorca fort, speziell in der charmanten Gemeinde Fornalutx. Die nächsten sieben Tage versprechen hohe Temperaturen und viel Sonnenschein, wie es für die Balearen in dieser Jahreszeit typisch ist. Lassen Sie uns einen Blick auf die detailreiche Wettervorhersage werfen und entdecken, was das Wetter in Fornalutx für Urlauber und Einwohner bereithält.

Sonniges Hoch hält sich in Fornalutx: Prognose für die Woche

Am Dienstag, den 16. Juli 2024, zeigt sich ein heiterer Himmel ohne eine Wolke in Sicht. Mit einer Höchsttemperatur von 33°C und einem sanften Wind von lediglich 2 km/h, ist ein Tag am Strand oder ein Spaziergang durch die malerischen Gassen einfach eine Einladung. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 39% auf einem angenehmen Niveau und der atmosphärische Druck bleibt stabil bei 1015 hPa.

Die darauffolgenden Tage, bis hin zum 22. Juli, bewegen sich die Temperaturen konstant in einem Höchstbereich von 32°C bis 35°C. Der Himmel bleibt überwiegend klar, mit gelegentlich auftauchenden vereinzelten Wolken am Freitag, den 19. Juli. Das Wochenende verspricht weiterhin strahlendes Wetter mit geringen Windbewegungen, niedriger Luftfeuchtigkeit und guten atmosphärischen Bedingungen.

Die Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten variieren geringfügig im Laufe der Woche, bieten jedoch ausreichend lange Tage, die zu Aktivitäten im Freien einladen. Von morgendlichen Wanderungen bei Sonnenaufgang, die in Fornalutx um 4:34 Uhr beginnen können, bis zu lauen Abenden beim Sonnenuntergang, der sich gegen 19:15 Uhr ereignet, ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Es ist zu beachten, dass am 23. Juli, die Hitze etwas nachlässt und die Temperaturen auf angenehme 29°C sinken. Die Luftfeuchtigkeit könnte an diesem Tag mit 60% Höher sein, was möglicherweise eine schwüle Atmosphäre mit sich bringt, aber dennoch kein Grund zur Sorge ist, denn die restlichen Tage versprechen optimales Sommerwetter in Fornalutx.

Die aktuellen Wetterbedingungen sind perfekt für alle, die den mediterranen Sommer in vollen Zügen genießen wollen, sei es am Strand, beim Wandern oder beim Genießen lokaler Kulinarien auf einer Terrasse mit Blick auf die Serra de Tramuntana.

