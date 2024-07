Sonnige Aussichten: Das Alaró-Wetter für die kommenden Tage (16.07.2024 - 23.07.2024)

Ungetrübter Sommergenuss in Alaró: Eine Woche voller Sonnenschein

Die Sommerzeit ist auf Mallorca in vollem Gange und Alaró erwartet eine Woche voller sonniger Tage und angenehmer Temperaturen, die perfekt für sämtliche Freiluftaktivitäten sind. Hier ist Ihre detaillierte Wettervorhersage für die kommenden sieben Tage.

Dienstag, 16. Juli 2024: Der Beginn einer sonnigen Woche

Die Woche beginnt in Alaró mit einem klaren Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 35°C. Der Wind ist mit 3 km/h leicht, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 29%, was die Hitze durchaus erträglicher macht. Der Luftdruck beträgt stabile 1015 hPa. Erfreuen Sie sich am langen Tag, der um 4:34 Uhr mit dem Sonnenaufgang startet und um 19:15 Uhr mit einem malerischen Sonnenuntergang endet.

Mittwoch, 17. Juli 2024: Ein weiterer Tag unter der Sonne

Ähnlich verheißungsvoll zeigt sich der Mittwoch. Bei einer erneut klaren Sicht steigt das Thermometer auf bis zu 34°C. Der sanfte Wind weht mit 4 km/h und die Luftfeuchtigkeit hält sich bei 30%. Der Sonnenaufgang grüßt um 4:35 Uhr und der Sonnenuntergang um 19:14 Uhr kündigt eine laue Sommernacht an.

Ausblick auf die nächsten Tage: Durchgehend sommerlich

vom 18. Juli bis zum 22. Juli dominieren weiterhin klare Himmel und hohe Temperaturen das Wetter in Alaró. Besonders am Donnerstag klettert das Quecksilber auf bis zu 37°C, während am Freitag sogar 38°C erreicht werden könnten. Trotz der verstreuten Wolken, die sich am Freitag zeigen, bleibt das Wetter angenehm. Die Windgeschwindigkeiten bleiben konstant niedrig und die Luftfeuchtigkeit gering, was für einen verträglich warmen und trockenen Sommer spricht.

Die Sonne scheint unaufhörlich weiter bis zum Wochenende, wobei die Temperaturen sich stabil bei ca. 37°C halten und die Luftfeuchtigkeit weiterhin niedrig bleibt. Flankiert wird dieses perfekte Sommerwetter von geringfügigen Windbewegungen und beständigen Luftdruckwerten um die 1013 hPa. Zum Ende der Woche, am Sonntag, dem 23. Juli, ermöglicht ein leichtes Sinken der Temperaturen auf 32°C und eine Zunahme der Luftfeuchtigkeit auf 46% eine kleine Abkühlung und möglicherweise eine angenehme Erfrischung vom stetigen Hoch.

Fazit: Eine ideale Woche für Outdoor-Liebhaber

Das Wetter in Alaró verspricht somit perfekte Bedingungen für all jene, die die mallorquinische Sonne und die warmen Sommertage in der Natur, an den Stränden oder in den malerischen Ortschaften genießen möchten. Vergessen Sie nicht, sich mit ausreichend Sonnenschutz auszustatten und genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.7.2024, 01:20:45. +++