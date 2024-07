Sonnige Aussichten für Pollença: Eine Woche voller Strahlkraft auf Mallorca (16.7.2024)

Strahlendes Sommerwetter erwartet Pollença

Wenn die Sonne das Kommando übernimmt, verwandelt sich Pollença in eine Oase des Sommerglücks. Mit der neuesten Wetterprognose für die Woche vom 16. Juli bis zum 23. Juli 2024 steht fest: Sonnenanbeter und Urlauber können ihre Herzen höherschlagen lassen, während sie milde Brisen und kristallklare Himmel über Mallorca genießen. Es ist die perfekte Zeit, die Insel in ihrer ganzen Pracht zu erleben.

Warm und einladend: Das Wetter in Pollença

Die Woche startet erfreulich mit einem klaren Himmel am 16. Juli 2024, und einem Thermometer, das gemütliche 27°C anzeigt. Ein leichter Wind weht bei 7 km/h, was die perfekte Brise für einen Spaziergang an der Promenade verspricht. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 70% und einem Luftdruck von 1016 hPa wird der Tag von einer milden Morgenröte gekrönt, die um 4:32 Uhr anbricht und in einen atemberaubenden Sonnenuntergang um 19:14 Uhr übergeht.

Der darauffolgende Tag, der 17. Juli, verspricht ähnliche Bedingungen mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Höchsttemperatur von 27°C. Ein leichter Windhauch bei 6 km/h durchweht die Luft, spätestens jetzt lockt das glitzernde Meerwasser zur Erfrischung. Eine sinkende Feuchtigkeit auf 58% sorgt für ein angenehmes Klima, und der Luftdruck bleibt standhaft bei 1018 hPa.

Am 18. Juli steigen die Temperaturen auf heiße 31°C, und die Gegend um Pollença wird weiterhin von einem ungetrübten Himmel verwöhnt. Dabei sorgt ein leichter Wind von 6 km/h für eine sanfte Abkühlung bei sinkender Luftfeuchtigkeit von 44%. Diese idealen Bedingungen garantieren, dass sowohl Einheimische als auch Besucher Mallorcas voll und ganz in das Inselleben eintauchen können.

Die Höhepunkte der Woche

Zwischen dem 19. und 22. Juli hält das sommerliche Konzert der Wärme an. Höchsttemperaturen zwis

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.7.2024, 01:41:31. +++