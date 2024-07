Sonnige Aussichten für Santanyí: Ihr Wetterbericht für die kommende Woche (16.07. - 23.07.2024)

Strahlendes Urlaubswetter erwartet Sie in Santanyí

Das perfekte Sommerwetter präsentiert sich in Santanyí auf Mallorca mit viel Sonne und angenehmen Temperaturen. Unsere aktuelle Wettervorhersage verspricht klaren Himmel und eine ideale Umgebung, um die vielen Facetten der malerischen Stadt zu erkunden. In den nächsten Tagen können Sie sich auf durchgehend sonnige Verhältnisse freuen, die lediglich am 19. Juli von vereinzelten Wolken durchbrochen werden.

Angenehme Sommerbrisen und mildes Abendklima

Vom 16.07. bis zum 23.07.2024 herrschen in Santanyí durchschnittlich 29 bis 31 Grad Celsius vor. Unterstützt von einer sanften Meeresbrise, die Geschwindigkeiten zwischen 5 und 10 km/h erreicht, sind dies ideale Bedingungen für Aktivitäten jeglicher Art, sei es am Strand oder im Inland. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit Werten zwischen 46% und 60% auf einem angenehmen Level, sodass auch empfindlichere Gemüter einen sorgenfreien Aufenthalt genießen können.

Beständige Bedingungen - Ihre Wetteraussichten im Detail

Vom beginnenden Wochenende bis zur Mitte der darauffolgenden Woche erwarten Sie in Santanyí höchste Wetterkonstanz. Mit einem klaren Himmel überwiegt das sonnige Wetter, wobei die Temperaturen durchgehend um die 29°C-Marke liegen. Ein leichter Anstieg auf bis zu 31°C ist am 20. Juli zu beobachten, bevor es bis zum 23. Juli leicht abkühlt. Der atmosphärische Druck bewegt sich zwischen 1013 hPa und 1018 hPa.

Die Sonne begrüßt Sie in Santanyí zumeist schon vor 5 Uhr morgens und der Tag erstreckt sich bis kurz nach 19 Uhr, wenn die Abenddämmerung einsetzt. Somit haben Sie reichlich Zeit, das Outdoor-Angebot wie Bootstouren, Wandern oder einfach entspannende Stunden am Strand auszukosten.

Verlässliche Wetterprognose für Ihren Urlaub

Auf der Suche nach einer verlässlichen Wettervorhersage für Santanyí, die schöne Tage verspricht? Dann können wir Ihnen bestätigen, dass die kommende Woche entsprechend dem Trend sonnig und warm wird. Die klaren Nachthimmel bieten vielleicht sogar die Gelegenheit, einen Blick auf die Sterne zu werfen.

Planen Sie also Ihren Aufenthalt in Mallorcas idyllischem Südosten und packen Sie nicht zu viele Pullover ein - Sonnenbrille und Badehose dürften für die nächsten Tage die besseren Begleiter sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.7.2024, 01:46:00. +++