Sonnige Aussichten für Ses Salines: 7 Tage strahlender Himmel auf Mallorca (16.7.2024)

Perfektes Sommerwetter in Ses Salines: Eine Woche unter der strahlenden Sonne Mallorcas

Wie aus dem Bilderbuch präsentiert sich das Wetter in Ses SalinesSes Salines auf Mallorca in den kommenden sieben Tagen. Besucher und Einheimische können sich auf durchweg klaren Himmel und hohe Temperaturen einstellen, ideal für alle Strandliebhaber und Sonnenanbeter.

Hochsommer in Ses Salines: Temperaturen bleiben konstant

Die Urlaubsregion wird sowohl Einheimische als auch Touristen mit einer konstanten Temperatur von rund 29 bis 31 Grad Celsius verwöhnen. Bemerkenswert ist hierbei, dass die kühle Marke von 29 Grad sogar erst gegen Ende der Woche, am 23. Juli 2024, erreicht wird. Bis dahin wird das Thermometer sogar bis auf angenehme 31 Grad am 19. Juli ansteigen.

Leichte Brisen sorgen für angenehme Abkühlung

Nicht zu übersehen ist der leichte Wind, der stetig mit Geschwindigkeiten zwischen 5 und 10 km/h weht und so für die nötige Erfrischung sorgt, ohne dabei die Urlaubsruhe zu stören. Luftfeuchtigkeit und atmosphärischer Druck bleiben in einem angenehmen Bereich, so dass das Wohlgefühl unter freiem Himmel nahezu perfekt ist.

Lange Sommertage mit traumhaften Sonnenauf- und -untergängen

Die langen Tage halten eine zusätzliche Freude bereit. Der Sonnenaufgang entspringt bereits gegen 4:34 Uhr und beglückt uns mit seinen ersten Strahlen, wobei der Sonnenuntergang nicht vor 19:08 Uhr die warmen Tage beschließt. Somit stehen uns ungefähr 14 wunderbare Stunden Sonnenlicht zur Verfügung.

Ausblick: Wettervorhersage für Ses Salines vom 16. bis zum 23. Juli 2024

Wetter am 16. Juli: Strahlend blauer Himmel, 29 °C

Wetter am 17. Juli: Ungetrübter Sonnenschein, 29 °C

Wetter am 18. Juli: Heiter, 30 °C

Wetter am 19. Juli: Einige wenige Wolken, 31 °C

Wetter am 20. Juli: Sonne satt, 30 °C

Wetter am 21. Juli: Fortwährender Sonnenschein, 30 °C

Wetter am 22. Juli: Pure Sonne, 30 °C

Wetter am 23. Juli: Klarer Himmel, frische Brise, 29 °C

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.7.2024, 01:47:42. +++