Sonnige Aussichten: Ihre 7-Tage-Wetterprognose für Consell auf Mallorca (16.7.2024)

Strahlender Sommer in Consell: Eine Woche voll Sonnenschein

Die kommende Woche verspricht in Consell auf Mallorca ein wahres Freudenfest für Sonnenanbeter zu werden. Wie gewohnt lässt uns das mediterrane Klima der Insel nicht im Stich, und auch in dieser Woche dürfen wir uns auf eine durchgehend sonnige Wetterlage und hochsommerliche Temperaturen einstellen.

Sonne satt und hohe Temperaturen

Die Woche startet am Dienstag, den 16. Juli 2024, mit strahlendem Sonnenschein und einer Höchsttemperatur von angenehmen 35°C. Ein leichter Wind wird für eine sanfte Brise und Erfrischung sorgen, während die relative Feuchtigkeit uns mit 30% nicht zu schaffen macht. Der Tag erwacht mit dem Sonnenaufgang um 04:34 Uhr und klingt aus mit einem späten Sonnenuntergang um 19:14 Uhr.

Das gleiche Szenario setzt sich am Mittwoch fort, mit klarblauem Himmel und einer Spitzenmarke von 34°C. Ein leichter Südwind weht bei 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit nistet sich behaglich bei 29% ein.

Hitzewelle rollt an: Temperaturen klettern weiter

Ab Donnerstag, den 18. Juli, klettert das Thermometer gar auf beachtliche 37°C, und der Himmel zeigt sich in seiner ganzen klaren Pracht. Der Wind bleibt mild bei 4 km/h, und die trockene Luft mit gerade einmal 17% Feuchtigkeit garantiert ein angenehmes Klima.

Das Hochsommerwetter hält weiter an: Der Freitag begrüßt uns mit leichter Bewölkung, doch lässt dies keinen Zweifel an heißen 38°C aufkommen. Die Wind- und Feuchtigkeitsverhältnisse bleiben beständig, was diesen Tag zu einem perfekten Kandidaten für jegliche Freizeitaktivitäten im Freien macht.

Sommerwochenende in Consell: Hitze bleibt Gast

Das Wochenende zeigt sich von seiner besten Seite: Sowohl Samstag als auch Sonntag werden uns mit ungetrübtem Himmel und Temperaturen von 37°C respektive 38°C verwöhnen. Das Quecksilber bleibt unbeirrt auf hohem Niveau, und der Wind bewahrt uns weiterhin sanft kühlen Kopf.

Den krönenden Abschluss bildet der Montag, der 23. Juli, wo das Wetter eine kleine Verschnaufpause einlegt. Bei immer noch sommerlichen 33°C wird uns etwas mehr Feuchtigkeit bei 44% begleiten, was für eine willkommene Abkühlung einlädt. Der Wind nimmt sich mit 3 km/h zurück, und der Sonnenaufgang wie auch -untergang verschönern weiterhin unsere Tage mit spektakulären Farbspielen am Himmel.

Alles in allem erwartet uns in Consell eine Woche, die mit ununterbrochenem Sonnenschein und imposanten Temperaturen für Urlaubsstimmung sorgt. Ob für Einheimische oder Urlauber, die Insel Mallorca zeigt sich einmal mehr von ihrer glorreichen Seite und lädt ein, die sommerlichen Tage in vollen Zügen zu genießen.

