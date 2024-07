Sonnige Aussichten in Llubí: Die Wetterprognose für die kommenden Tage (16.7.2024)

Sonne satt in Llubí: Ein Blick auf die Wetterentwicklung

Das malerische Örtchen Llubí im Herzen Mallorcas erfreut sich in der kommenden Woche an strahlend blauem Himmel und sommerlichen Temperaturen. Während die Inselbewohner und Urlauber den Klängen des Meeres lauschen, können sie das ideale Wetter für Aktivitäten im Freien genießen. Vom 16. Juli bis zum 23. Juli 2024 erwarten Sie in Llubí perfekte Bedingungen, um die liebliche Landschaft vollends auszukosten.

Die Wetteraussichten für Llubí im Detail

Am 16. Juli klettern die Temperaturen auf bis zu heiße 33°C, begleitet von einem sanften Wind mit 5 km/h. Geringe Luftfeuchtigkeit von 39% und ein wolkenloser Himmel laden förmlich zu einem Ausflug ins Umland ein. Der Sonnenaufgang grüßt Llubí um 4:33 Uhr morgens, während der Sonnenuntergang die malerische Szene um 19:14 Uhr beschließt.

Der darauffolgende Tag, der 17. Juli, präsentiert sich mit einem maximalen Thermometerstand von 31°C in einem ähnlich klaren Licht, auch hier begleitet von einer sanften Briese und geringen Luftfeuchtigkeitswerten. Das Barometer klettert auf angenehme 1018 hPa.

Sommerliche Höhepunkt: Am 18. Juli und 19. July erreichen die Temperaturen mit 38°C und 40°C ihren Gipfel. Durch das vereinzelte Auftreten von Wolken am 19. schaffen wir eine kurze Verschnaufpause. Abkühlung bietet der nur leicht wehende Wind.

Das Wochenende startet in Llubí mit einem Hoch von 38°C und einem wolkenlosen Himmel am 20. Juli. Im weiteren Verlauf steht uns ein unverändert klarer Himmel bevor. Die Temperaturen pendeln sich am 21. und 22. Juli etwas ab, bleiben jedoch bei warmen 36°C bis 38°C.

Ein leichter Temperaturabfall kündigt sich mit dem 23. Juli an. Mit angenehmen 31°C und einer frischen Brise schließt sich die Wetterwoche in Llubí, wobei sich die Luftfeuchtigkeit erhöht und für ein etwas angenehmeres Klima sorgt.31°C

Genießen Sie die Sonne in Llubí

Ob Strandtage, Wanderausflüge oder einfach der Genuss eines guten Buches unter der mallorquinischen Sonne – die kommenden Tage bieten ideale Bedingungen dafür. Lassen Sie sich diese Gelegenheit für perfekte Sommermomente nicht entgehen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.7.2024, 01:35:40. +++