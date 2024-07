Sonniges Hochsommerwetter in Manacor: Die Prognose für die kommende Woche (16.07.2024 - 23.07.2024)

Strahlend blauer Himmel über Manacor

Die Sonne lädt Einwohner und Besucher zur Freizeitgestaltung im Freien ein. Mit durchgehend klarem Himmel und Temperaturen, die bis auf 35 Grad Celsius ansteigen, spürt man den Hochsommer in Manacor in seiner vollen Pracht.

Wetterdetails für die Woche vom 16. Juli bis 23. Juli 2024 Zum Beginn der Woche steht uns ein perfekter Sommertag bevor. Am Dienstag, dem 16. Juli, erwarten wir 30 Grad bei einem klarer Himmel und leichten Winden von 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit wird mit 51% angenehm sein, und der Luftdruck verzeichnet solide 1016 hPa.

Am Mittwoch, dem 17. Juli, herrscht ebenfalls eine beständige Wetterlage mit 30 Grad und einem klaren Himmel. Der Wind frischt geringfügig auf 7 km/h auf, was zusammen mit einer reduzierten Luftfeuchtigkeit von 45% und einem Luftdruck von 1018 hPa, ideale Bedingungen für jegliche Art von Outdoor-Aktivitäten in Manacor bietet.

Der Donnerstag begrüßt uns mit einem weiteren Tag ungetrübten Sonnenscheins. Es wird ein Hauch wärmer mit Höchsttemperaturen von 31 Grad, einer sanften Brise, sinkender Luftfeuchtigkeit bei 39% und einem konstanten Luftdruckwert.

Am Freitag klettert das Thermometer weiter nach oben, und wir sind auf Höchsttemperaturen von 33 Grad eingestellt. Vereinzelte Wolken können am sonst weiten Himmel beobachtet werden, doch sie trüben kaum die Sonnenfreuden. Der Wind bleibt schwach, die Luftfeuchtigkeit fällt auf 34% und der Luftdruck weist nur marginale Veränderungen auf.

Der Samstag wird mit 35 Grad der Spitzenreiter der Woche sein - ein Tag, der wie gemacht scheint für den Besuch des Strandes oder für lange Wanderungen in der ländlichen Umgebung Manacors. Der klare Himmel, die durchweg niedrige Luftfeuchtigkeit von 27% und ein moderates Lüftchen versprechen ein unvergessliches Sommererlebnis.

Doch auch Sonntag und Montag bleiben uns gnädig gestimmt. Während am Sonntag die Temperaturen auf angenehme 31 Grad sinken, bleibt der klare Himmel erhalten. Am Montag steht das Quecksilber erneut auf 31 Grad, mit weiter sinkender Luftfeuchtigkeit und gleichbleibendem Wind.

Zum Ausklang des Wetterberichts blicken wir auf den Dienstag, den 23. Juli: Hier erwarten uns 29 Grad, eine leichte Brise und eine angestiegene Luftfeuchtigkeit, bei makellos blauem Himmel – ein sanfter Vorbote auf die mögliche Abkühlung, die uns in Manacors aufregend heißen Sommer folgen könnte.

Genießen Sie den Hochsommer in Manacor

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten verlängern die Tage und finalisieren die Szene eines perfekten Sommerbildes. Von Sonnenaufgang () translation>um 4:32 Uhr bis zum Sonnenuntergang um 19:12 Uhr haben wir ausgiebig Zeit, das herrliche Wetter zu genießen.

Die kommenden Tage versprechen somit beste Bedingungen für alle Sommerliebhaber und Freizeitaktivisten. Denken Sie dennoch daran, ausreichend zu trinken und sich im Freien entsprechend vor der Sonne zu schützen. Jetzt ist eine großartige Zeit, um das vielfältige Angebot Manacors unter strahlendem Himmel zu erleben und zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.7.2024, 01:37:01. +++