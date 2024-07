Sonniges Sommerwetter in Llucmajor: 7-Tage-Prognose mit strahlendem Himmel und warmen Temperaturen (16.7.2024)

Aktuelle Wettervorhersage für Llucmajor vom 16.07.2024 bis zum 23.07.2024

Die kommende Woche steht ganz im Zeichen des Sommerwetters auf Mallorca, insbesondere in Llucmajor. Mit einer Reihe von Tagen, die von klarem Himmel dominiert werden, lädt das Wetter Freunde des Sonnenbades und Outdoor-Aktivitäten dazu ein, die warmen Temperaturen und die Sonne der idyllischen Region in vollen Zügen zu genießen.

Perfekte Bedingungen für Urlauber und Einheimische

Beginnend mit dem 16. Juli 2024, erleben Bewohner und Besucher von Llucmajor angenehme 30 Grad Celsius unter einem wolkenlosen Himmel. Diese einladenden Bedingungen werden unterstützt von einer leichten Brise mit nur 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 55% liegt und für ein angenehmes Klima sorgt. Die Sonne grüßt früh um 4:34 Uhr und verabschiedet sich erst wieder um 19:14 Uhr, was den Tag optimal ausnutzbar macht.

Am 17. Juli klettert das Thermometer noch ein grad weiter nach oben auf 31 Grad, und die Windgeschwindigkeit steigert sich leicht auf 8 km/h. Auch die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 42%, was die Badeorte rund um Llucmajor besonders attraktiv macht. Die Sonne zeigt sich von 4:35 Uhr bis 19:13 Uhr.

Der 18. und 19. Juli versprechen mit 32 Grad Celsius die höchsten Temperaturen der Woche. An diesen Tagen ermöglicht ein Lager Druck von 1017 hPa, kombiniert mit einem weiter ergreifend klarer Himmel, perfekte Voraussetzungen für diverse Sommeraktivitäten. Am 19. Juli zeigen sich vereinzelte Wolken am Himmel, was der Sonnenintensität allerdings keinen Abbruch tut.

Das Wochenende gestaltet sich ebenso freundlich, wenn auch mit einer Abkühlung auf 30 Grad am 20. Juli. Danach folgt ein erneuter Anstieg auf warme 33 Grad am 21. Juli, zurück zu angenehmen 32 Grad am 22. Juli, um schließlich die Woche mit 31 Grad und einer leichten Brise von 8 km/h am 23. Juli ausklingen zu lassen.

Lange Sonnentage in Llucmajor

Lang anhaltende Sonnentage sind für diese Woche garantiert. Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten bewegen sich marginal von 4:34 Uhr/19:14 Uhr zu 4:40 Uhr/19:09 Uhr zum Ende der Woche, was reichlich Licht für jegliches Tagesvorhaben in Llucmajor bietet.

Die Wettervorhersage für Llucmajor verspricht also durchweg herrliches Sommerwetter mit angenehmen Windverhältnissen, ausreichend Sonnenstunden und optimalen Bedingungen für einen Aufenthalt im Freien. Ob am Strand, beim Wandern oder einfach nur beim Entspannen im eigenen Garten, die kommenden Tage laden zum Genießen ein.

Genießen Sie den Sommer in Llucmajor und vergessen Sie nicht, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und Sonnenschutz zu verwenden, um die sonnigen Tage sicher und angenehm zu verbringen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.7.2024, 01:36:15. +++