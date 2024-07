Strahlend schönes Wetter auf Sant Joan: Eine Woche voller Sonnenschein und warme Temperaturen erwartet Sie! (16.7.2024)

Wetter Sant Joan: 7-Tage-Prognose vom 16. bis 23. Juli 2024

Die Sant Joan Region auf Mallorca bereitet sich auf eine wunderbar sonnige Woche vor. Mit einer klaren Prognose für sonniges Wetter, können Einheimische und Besucher gleichermaßen perfekte Bedingungen für nahezu jede Freizeitaktivität erwarten. Wir werfen einen detaillierten Blick auf die Wettervorhersage für die kommenden sieben Tage.

Temperaturen, die zum Verweilen im Freien einladen

Startend mit dem 16. Juli, werden Temperaturen von 31°C und eine leicht bewölkte Atmosphäre die Inselbewohner begrüßen. Auch der Wind bleibt moderat mit Geschwindigkeiten von etwa 7 km/h, was das Wetter durchaus angenehm macht. Die Luftfeuchtigkeit registriert eine Rate von 42%, während der Luftdruck bei 1016 hPa liegt.

Kristallklarer Himmel

Die folgenden Tage, nämlich der 17. und 18. Juli, versprechen einen kristallklaren Himmel mit schon fast gleichen Bedingungen. Temperaturen von 31°C und 34°C entsprechen wahrhaft sommerlichem Klima. Wind und Feuchtigkeit bleiben niedrig und die Sonne scheint von Morgendämmerung bis Sonnenuntergang, wobeil diese von 4:32 bis 19:25 und 4:33 bis 19:23 Uhr zu genießen ist.

Höchsttemperaturen der Woche

Mit Höchsttemperaturen von 36°C bieten der 19. und 20. Juli die heißesten Tage der Woche. Der Himmel zeigt sich größtenteils wolkenfrei mit vereinzelten Wolken am 19. Juli. Der Luftdruck nimmt leicht ab, sollte aber keinen signifikanten Einfluss auf das Wohlgefühl haben.

Consistent warm and inviting conditions

In der weiteren Woche bleibt das Wetter durchgehend einladend mit 34°C sowohl am 21. als auch am 22. Juli, wobei die Luftfeuchtigkeit leicht ansteigt. Der Sonnenaufgang verzögert sich täglich um eine Minute, und die Sonnenuntergänge bleiben spektakulär und sind ein Highlight für jeden Besucher und Fotograf.

Perfektes Abschluss für die Woche

Den Abschluss bildet der 23. Juli mit einer angenehmen Temperatur von 33°C und einer sanften Brise, die das perfekte Urlaubsklima abrundet. Es wird ein weiterer Tag mit klarem Himmel erwartet, und die Natur lädt ein, Mallorcas wunderbare Landschaften zu erkunden.

Die Woche in Sant Joan wird sicherlich jedem Besucher Freude bereiten und bestätigt einmal mehr, dass Mallorca ein idealer Ort für Urlauber ist, die Sonne, Meer und ein angenehmes Klima suchen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.7.2024, 01:43:15. +++