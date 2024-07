Strahlender Sonnenschein erwartet Mallorca: Eine 7-Tage-Prognose für Santa Maria del Camí (16.7.2024)

Ununterbrochener Sonnenschein in Santa Maria del Camí

Wer in der kommenden Woche nach Santa Maria del Camí reist oder in dieser charmanten Gemeinde Mallorcas lebt, kann sich auf eine Periode stetigen und klaren Wettergeschehens freuen. Mit Temperaturen, die durchgängig über der 30-Grad-Marke liegen, wird es für Einwohner und Besucher gleichermaßen zauberhaft. Hierbei ist die Sonnenscheinperiode vom 16. Juli bis zum 23. Juli 2024 fast durchweg von einem klar blauen Himmel und hellen Tagen geprägt.

Bemerkenswert beständiges Sommerwetter

Anziehend warme Temperaturen dominieren die nächste Woche in Santa Maria del Camí. Bereits am Dienstag, den 16. Juli 2024, zeigt sich das Thermometer gnädig, indem es auf 34 Grad Celsius klettert - ideal für all jene, die die sommerlichen Tage im Freien genießen möchten. Der Himmel bleibt ungestört klar, und milde Winde von nur 4 km/h sind eine angenehme Brise, die die Hitze erträglicher macht.

Die Tage bis zum 18. Juli behalten diese angenehme Konstante bei, mit leichtem Zuwachs in der Wärme am Donnerstag, wo die Maxima auf 36 Grad Celsius ansteigen. Bei einer relativ geringen Luftfeuchtigkeit um die 23 Prozent und einem anhaltend klaren Himmel ist dies ein perfekter Zeitraum für Sonnenanbeter und Freunde des Outdoor-Sports.

Ein Hauch von Wolken am Freitag - der 19. Juli präsentiert sich überwiegend wolkenfrei mit einer flüchtigen Prise leichter Bewölkung. Doch auch hier wird die Hitze beständig bei 36 Grad Celsius verharren, und der Windgott bleibt in milder Laune. Das Wochenende hält an diesem Wettergeschehen fest, mit Himmel in makellosem Azur als voraussichtlich dominanter Anblick.

Wochenendgenuss unter mallorquinischem Himmel

Am Samstag, den 21. Juli, und Sonntag, den 22. Juli, präsentiert sich Santa Maria del Camí in brillantestem Sommerglanz. Mit 36 Grad Celsius und beständigen 5 km/h Winden aus Nordost, bleibt es wunderbar sommerlich. Der niedrigste Luftdruck in dieser Woche, gepaart mit der niedrigsten Luftfeuchtigkeit, garantiert ungetrübte Freude am mediterranen Sommer.

Die Woche rundet sich am 23. Juli etwas ab, die Temperatur sinkt auf erfrischende 32 Grad Celsius und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 47 Prozent - ein leichtes Zeichen erhöhter Entspannung in der Atmosphäre von Santa Maria del Camí.

Sonnenauf- und -untergangszeiten für Planer

Für frühaufstehende Naturliebhaber oder romantische Sonnenuntergangs-Anbeter, die Zeiten des Himmelslichts bleiben in der gesamten Woche konstant verlässlich. Der Sonnenaufgang findet täglich um circa 4:30 Uhr statt, während der Sonnenuntergang sich um die Zeiten von 19:10 Uhr und 19:15 Uhr einpendelt, je nach Wochentag.

Es ist zweifelsfrei eine großartige Woche, um das herrliche Wetter und die Atmosphäre Mallorcas in Santa Maria del Camí zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.7.2024, 01:45:28. +++