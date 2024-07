Strahlender Sonnenschein und heiße Temperaturen: Das Wetter in Maria de la Salut (16.07.2024 - 23.07.2024)

Heißer Hochsommer: Wettertrend für Maria de la Salut

Die kommende Woche verspricht in Maria de la Salut auf Mallorca einen Hochsommer, wie er im Buche steht. Mit klar blauem Himmel und Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke ist der ideale Zeitpunkt für Sonnenanbeter und Mallorca-Urlauber gekommen, um die Insel in ihrer ganzen Pracht zu genießen.

Sommerwetter satt: Sonnige Aussichten für Maria de la Salut

Die Woche beginnt am Dienstag, dem 16. Juli 2024, mit einem strahlenden klaren Himmel, bei einer angenehmen Temperatur von 32 Grad Celsius. Ab einem leicht wehenden Wind bei 6 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 42% ist eine angenehme Brise zu erwarten, welche die hochsommerlichen Temperaturen gut ertragbar macht. Der Luftdruck hält sich stabil bei 1016 hPa, und der Sonnenuntergang um 19:13 Uhr beschert uns einen langen, lichtdurchfluteten Tag.

Am Mittwoch, den 17.07.2024 hält sich das schöne Wetter mit weiterhin klarem Himmelsblick und angenehmen 30 Grad Celsius Lufttemperatur. Die Windbedingungen bleiben konstant, und auch die Luftfeuchtigkeit zeigt sich unverändert. Der Luftdruck steigt leicht auf 1018 hPa.

Temperatur-Highlights der Woche: Stärke der Sommertage

Ein besonderes Highlight für alle Hitze-Liebhaber wird der 18. Juli 2024 darstellen, an dem das Quecksilber in Maria de la Salut auf beeindruckende 36 Grad Celsius ansteigtMaria de la Salut. Dieser Tag setzt neue Maßstäbe für den Sommer und lädt dazu ein, die zahlreichen Strände Mallorcas und das kühle Nass des Mittelmeers in vollen Zügen zu genießen.

Am 19. Juli zeigen sich vereinzelte Wolken am Himmel, doch die Temperaturen steigen weiterhin auf 39 Grad Celsius, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf komfortable 15 Prozent bei einem nachlassenden Wind. Der Trend zum heißen und trockenen Wetter setzt sich auch an den folgenden Tagen fort, mit Höchsttemperaturen um die 38 Grad am 20.07. und leicht abkühlenden 35 Grad zum Wochenende am 21. Juli.

Zum Ausklang der Woche finden wir am 22. Juli erneut strahlendes Wetter mit 37 Grad vor, und selbst der 23. Juli überrascht mit angenehmen 30 Grad Celsius bei leicht zunehmendem Wind, was die Atmosphäre sehr angenehm gestaltet.

Es ist also die perfekte Woche für jeden, der die wärmenden Sonnenstrahlen auf der Haut spüren möchte und das optimale Sommerwetter auf der beliebten Ferieninsel Mallorca erleben will.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.7.2024, 01:38:17. +++