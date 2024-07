Strahlender Sonnenschein und milde Brisen: Wetterprognose für Son Servera – 16.07. bis 23.07.2024

Strahlendes Sommerwetter in Son Servera

Die kommende Woche verspricht in Son Servera auf Mallorca fast durchgehend sonniges Wetter und angenehme Temperaturen.

Wetteraussichten vom 16.07. bis 23.07.2024

Dienstag, 16.07.2024: Der Dienstag begrüßt die Besucher und Einwohner von Son Servera mit einem klaren Himmel und maximalen Temperaturen von 26°C. Der Wind weht leicht mit 4 km/h und sorgt für eine angenehme Brise, perfekt für einen Tag am Strand oder eine Entdeckungstour. Die Luftfeuchtigkeit liegt dabei bei gemäßigten 73%.

Mittwoch, 17.07.2024: Der Mittwoch bleibt der Linie des Vortages treu und präsentiert sich ebenfalls mit klarem Himmel. Das Quecksilber erreicht wiederum 26°C, während der Wind auf 7 km/h ansteigt, was für eine frische Brise im heißen Sommer sorgt. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 62% bleibt das Klima angenehm.

Donnerstag, 18.07.2024: Am Donnerstag steigen die Temperaturen leicht an, und mit 27°C erwartet die Urlauber ein weiterer perfekter Sommertag. Die Windgeschwindigkeit sinkt auf 5 km/h und lässt den Tag friedlich ausklingen. Eine gute Gelegenheit, um die wunderschönen Sonnenuntergänge von Son Servera zu genießen.

Freitag, 19.07.2024: Die Hitze nimmt zu, und der Freitag kündigt sich mit 29°C und leichter Bewölkung an. Bei einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h ist es ratsam, sich im Schatten aufzuhalten oder die kühlenden Gewässer der Insel zu nutzen.

Samstag, 20.07.2024: Das Thermometer steigt weiter und erreicht am Samstag einen Höhepunkt von 30°C. Unter einem klarblauen Himmel steht einem entspannten Tag am Meer also nichts im Wege. Eine Windgeschwindigkeit von 4 km/h begleitet die Urlauber sanft.

Sonntag, 21.07.2024: Der Sonntag bietet weiterhin stabiles und freundliches Wetter mit 28°C und einem klaren Himmel. Mit einer mäßigen Windgeschwindigkeit von 5 km/h bleibt es weiterhin warm und einladend.

Montag, 22.07.2024: Abschließend hält die neue Woche das angenehme Klima aufrecht. Bei 28°C strahlt die Sonne weiterhin vom Himmel, während der Wind mit 5 km/h für eine sanfte Abkühlung sorgt.

Die Sonne sagt gute Nacht: Sonnenuntergangszeiten

Die Sonnenuntergangszeiten bewegen sich im Laufe dieser Woche von 19:12 Uhr am Dienstag schrittweise vorwärts bis zu 19:07 Uhr am folgenden Montag, was jeden Abend zu einem wunderbaren Schauspiel werden lässt.

Diesen wundervollen Zustand werden wir bis zum letzten Tag der Wettervorhersage, dem 23.7.2024, behalten können, wobei der Wind dann auf 9 km/h auffrischt und die Temperaturen auf angenehme 26°C fallen. Ein perfekter Ausklang für eine insgesamt sehr sonnige und freundliche Woche in Son Servera auf unserer geliebten Insel Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.7.2024, 01:49:26. +++