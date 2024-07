Strahlender Sonnenschein und milde Brisen: Calvià erwartet eine sonnige Woche (16.7.2024)

Das Wetter in Calvià: Eine sonnige Woche steht bevor

Die Gemeinde Calvià auf Mallorca kann sich auf eine Woche voll strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen freuen. Mit klarem Himmel und sehr geringen Windgeschwindigkeiten stellt sich eine ideale Lage für Urlauber und Einwohner ein. Hier erfahren Sie, was Sie in den nächsten sieben Tagen in Calvià wettertechnisch erwartet.

Sonniges Wetter sorgt für pures Sommerfeeling

Ab dem 16. Juli 2024 zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite. Ein klarer Himmel empfängt die Bewohner und Besucher in Calvià, während das Quecksilber auf angenehme 28 Grad Celsius klettert. Der Wind bleibt mit 3 km/h sanft – perfekt für einen entspannten Aufenthalt am Strand oder eine Entdeckungstour durch die Stadt.

Die Tage werden wärmer

Im weiteren Wochenverlauf erreichen die Temperaturen sogar die 30-Grad-Marke. Die Höchsttemperaturen pendeln sich am 17. und 19. Juli, sowie am 20. und 21. Juli auf sommerliche 30 Grad Celsius ein. Der Himmel bleibt weiterhin klar, wobeiabgesehen vom 19. Juli, an dem vereinzelte Wolken erwartet werdendie Woche durchgehend sonniges Wetter vorhersagt.

Leichte Brise an der Küste

Die Windgeschwindigkeiten bewegen sich die ganze Woche über im gemäßigten Bereich von 3 bis 5 km/h, sodass man von einer sanften Brise sprechen kann, die gerade in den heißen Mittagsstunden für eine willkommene Abkühlung sorgen wird.

Perfekte Bedingungen für Aktivitäten im Freien

Ein niedriger Feuchtigkeitsgehalt von 49% bis 60% und beständiger Luftdruck signalisieren gut stabilisierte Wetterbedingungen – ideal für sämtliche Aktivitäten im Freien. Ob Schwimmen, Segeln oder einfach nur das süße Nichtstun unter der mediterranen Sonne – Calvià ist das perfekte Sommerziel.

Diese Wettervorhersage verspricht großartige Bedingungen für alle, die ihre Zeit gerne im Freien verbringen und die Schönheiten von Mallorca genießen möchten. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten variieren im Laufe der Woche nur geringfügig, so dass lange und erlebnisreiche Tage garantiert sind.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.7.2024, 01:26:50. +++