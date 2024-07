Strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen: Ihre Wetterprognose für Campanet (16.7.2024)

Die aktuelle Wetterlage in Campanet

Die sommerliche Hitze macht sich in Campanet bemerkbar und verspricht eine Woche voller Sonnenschein und steigenden Temperaturen. Bewohner und Besucher können sich auf sonnige Tage einstellen, die ideal für jegliche Freiluftaktivitäten sind.

Von klarer Sicht bis zu leichten Wolken: Das Wetter im Detail

Die Woche beginnt in Campanet am 16. Juli 2024 mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Temperatur von 31°C. Der Wind bleibt mit 5 km/h sanft, was für eine leichte Brise sorgt.

Die folgenden Tage bleiben im Trend, mit einem Höhepunkt der Woche am 19. Juli 2024, wenn die Temperaturen solidarisch auf 38°C ansteigen. Am selben Tag erwarten uns vereinzelte Wolken, die dem endlosen Blau des Himmels etwas Abwechslung bieten werden.

Am 20. Juli 2026 dürfen wir weiterhin einen ungetrübten Himmel erwarten, während das Thermometer konstant bei heißen 37 Grad Celsius bleibt. Mildere Temperaturen von 34°C werden am 21. Juli 2024 zurückkehren, bevor sie für den 22. Juli 2024 erneut auf 36°C ansteigen.

Der Abschluss der Woche wird mit einem leichten Temperaturrückgang auf angenehme 30°C markiert, darum genießen Sie die frische Luft in den frühen Morgen- oder späteren Abendstunden, insbesondere am 23. July 2024.

Empfehlungen für Ihre Woche in Campanet, Mallorca

Nutzen Sie diese perfekten Bedingungen für Spaziergänge in der Natur, eine Erkundung der lokalen Sehenswürdigkeiten oder einfach ein entspanntes Sonnenbad in den schönen Gärten und Terrassen. Beachten Sie, dass die UV-Belastung in diesen Tagen hoch sein kann. Schutzmaßnahmen wie Sonnencreme, Hut und ausreichende Hydratation sind daher unerlässlich.

Nicht zuletzt, mit einem Blick auf die Sonnenuntergangszeiten, die von 19:14 zu Beginn der Woche bis zu 19:09 am Ende trenden, bietet jeder Abend eine perfekte Gelegenheit, atemberaubende Sonnenuntergänge zu erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.7.2024, 01:27:17. +++