Wetter Binissalem (16.07.24 bis 23.07.24): Heiße Sommertage und klare Himmel

Sonnenverwöhntes Binissalem: Eine Woche voller klarer Sommerhimmel und heißen Temperaturen

Die nächste Woche in Binissalem verspricht, wahrlich sommerlich zu werden. Mit einer Reihe von Tagen, an denen das Quecksilber über die 30-Grad-Marke klettern wird, stehen uns in dieser malerischen Gemeinde auf Mallorca heißere Tage bevor. Die Wetterprognose vom 16. Juli bis zum 23. Juli 2024 dürfte all jene erfreuen, die die warmen Sonnenstrahlen auf ihrer Haut genießen möchten.

Hochsommer in Binissalem: Sonnenschein pur und leichter Wind

Beginnend mit dem 16. Juli können sich Einheimische und Besucher auf klare, blaue Himmel und Temperaturen von bis zu 35 Grad Celsius einstellen. Die sanfte Brise von nur 2 km/h wird die Hitze über den Tag verteilen, während die Luftfeuchtigkeit bei trockenen 28% liegen wird.

Am darauf folgenden Tag hält das stabile Hochdruckgebiet weiter an mit einem Maximum von 34 Grad und einem Hauch von Bewegung in der Luft durch einen leichten 5 km/h Wind. Ebenfalls klare Himmel ohne eine Wolke in Sicht werden weiterhin für optimale Bedingungen für jegliche Sommeraktivitäten auf der Insel sorgen.

Die Hitze nimmt weiter zu, mit 38 Grad am 18. Juli und einem beeindruckenden 39 Grad am 19. Juli, gesäumt von nur vereinzelten Wolken am Horizont. Die relative Luftfeuchtigkeit bleibt mit 15% außerordentlich niedrig, was für ein sehr trockenes Klima spricht - perfekt, um sich im kühlen Nass der Inselstrände zu erfrischen.

Das Dröhnen der Zikaden unter klarem Himmel: Binissalem’s Wettertrend bleibt konstant

Die zweite Hälfte der Prognosewoche verspricht ähnlich hervorragende Bedingungen. Mit gleichbleibend klarem Himmel und Höchstwerten um die 38 und 39 Grad können wir in Binissalem die hochsommerliche Hitze in vollen Zügen genießen. Die Nachttemperaturen finden keine explizite Erwähnung, doch wer die milden mallorquinischen Sommer kennt, der weiß auch um die angenehmen Abende und Nächte, die ideal für gemeinsame Momente unter freiem Himmel sind.

Am 23. Juli erleben wir eine leichte Abkühlung auf 32 Grad, was immer noch sommerlich warm ist. Der Himmel bleibt klar, und eine sanfte Brise sorgt für eine wohlige Abkühlung, während die Luftfeuchtigkeit leicht auf 46% ansteigt – ein Hauch von Frische in der Sommerluft.

Genießen Sie die spektakulären Sonnenauf- und -untergänge, die in Binissalem mit diesem Wetter ein besonders pittoreskes Schauspiel darstellen. Beginnend mit einer frühen Sonnenaufgangszeit um 4:34 Uhr und verabschiedend mit einem malerischen Sonnenuntergang um 19:14 Uhr, sind diese Wochenmitte Juli Momente, die Sie nicht verpassen sollten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.7.2024, 01:25:15. +++