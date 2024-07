Wetter in Felanitx: Sonniges Hochdruckgebiet verspricht strahlende Sommertage (16.7.2024)

Urlaubswetter par excellence: Felanitx erwartet strahlenden Sonnenschein

Mit einer klar strahlenden Sonne am klaren Himmel dürfen sich Einheimische und Urlauber in Felanitx auf Mallorca freuen. Für die Woche vom 16. Juli bis zum 23. Juli 2024 zeichnet sich ein stabiles und sehr warmes Sommerwetter ab. Hier finden Sie die tägliche Zusammenfassung und den Ausblick für die bevorstehenden Tage.

Ihr täglicher Wetterbericht für Felanitx

Am Dienstag, dem 16.7.2024, startet Felanitx mit angenehmen 32°C in eine Serie von strahlenden Tagen. Der Himmel zeigt sich in reinster Klarheit, begleitet von einem sanften Wind bei 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei gemäßigten 45%, während das Barometer stabil bei 1015 hPa steht.

Der Mittwoch, 17.7.2024, setzt diese Serie kokett mit leicht gesunkenen 31°C fort. Bewohner und Besucher können wieder Tagungsaktivitäten unter einem entzückenden klaren Himmel planen, der von einem sanften Hauch von 7 km/h begleitet wird. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 41% und einem Druck von 1017 hPa bleibt das Wettergeschehen angenehm.

Der Donnerstag, 18.7.2024, bleibt mit 32°C im Rahmen hostiler Sommerwärme. Hier zeigt sich der Himmel ebenso großzügig in strahlendem Blau, nur von gelegentlichen Wolken unterbrochen. Der Wind weht geringfügig schlaffer mit 5 km/h, während die Feuchtigkeit auf 37% zurückgeht - perfekt für längere Aufenthalte im Freien.

Gegen Ende der Woche, am Freitag, 19.7.2024, klettert das Thermometer auf 34°C an. Die Sonne gönnt sich ab und zu eine Pause hinter vereinzelten Wolken, doch das Wetter bleibt stabil und einladend. Die trockene Luft mit einer Feuchtigkeit von nur 32% und ein leichter Wind sorgen für eine angenehme Brise.

Der Höhepunkt der Woche: Der Samstag, 20.7.2024, überrascht mit tropischen 35°C. Ein nahezu bedenkenloser Himmel mit unablässigem Sonnenschein begrüßt die Tagesaktivitäten, während die Luftfeuchtigkeit auf ideale 26% absinkt. Der leichte Wind reicht aus, um für eine Erfrischung zu sorgen, auch wenn das Barometer leicht auf 1013 hPa nachgibt.

Sonnenanbeter bekommen auch zum Wochenstart keinen Strich durch die Rechnung gemacht: Am Sonntag, 21.7.2024, und am Montag, 22.7.2024, erwarten uns freie Sicht auf strahlend-blaues Firmament.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.7.2024, 01:32:58. +++