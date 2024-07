Wetteraussichten für Sant Llorenç des Cardassar: Sonnige und warme Juliwoche erwartet (16.7.2024)

Strahlender Sonnenschein und steigende Temperaturen auf Mallorca

Die Sommerhitze ist fest in Sant Llorenç des Cardassar auf Mallorca eingekehrt, und die Wettervorhersage verspricht weiterhin durchgehend klaren Himmel und ansteigende Temperaturen. Die Ortschaft im Osten der Insel bereitet sich auf eine Woche voller Sonnenschein und perfektes Strandwetter vor. Mit Tageshöchsttemperaturen, die 28°C übersteigen, stehen uns wahrlich sommerliche Tage bevor.

Letzte Juliwoche in Sant Llorenç des Cardassar: Wetter im Detail

Den Beginn macht der 16. Juli mit angenehmen 28°C, einem weitgehend klaren Himmel und leichten Winden. Ein perfekter Tag, um die wunderschönen Strände Mallorcas zu genießen oder in das kulturelle Angebot von Sant Llorenç des Cardassar einzutauchen.

Das gleiche Wetter setzt sich am 17. Juli fort, bei dem die Luftfeuchtigkeit leicht auf 55% fällt, was den Aufenthalt im Freien noch angenehmer macht. Am 18. Juli tritt eine leichte Steigerung der Temperatur ein, und es wird erwartet, dass die Quecksilbersäule auf 29°C klettert.

Eine kleine Abwechslung bietet der 19. Juli, an dem vereinzelte Wolken am Himmel zu sehen sein werden. Die Temperatur erreicht jedoch eine Höchstmarke von 30°C, was die Bedingungen immer noch ideal für sämtliche Sommeraktivitäten hält.

Der Höhepunkt der Woche rückt am 20. Juli näher, mit der höchsten Vorhergesagten Temperatur von 32°C unter einem klaren Himmel.

Das Wochenende 21. und 22. Juli bringt eine leicht kühlere, aber immer noch sehr warme Atmosphäre mit sich, wobei die Temperaturen um die 29°C pendeln werden. Der Wind bleibt sanft und der Luftdruck konstant, was auf eine beständige Wetterlage hinweitet.

Am 23. Juli ist ein Anstieg des Windes auf beachtliche 9 km/h zu erwarten, doch das Wetter bleibt ungetrübt mit einem weiteren sonnenverwöhnten Tag in Aussicht. Die Temperaturen halten sich weiterhin stabil bei warmen 28°C.

Ausblick auf Sonnenauf- und -untergang: Perfekte Bedingungen für Fotos

Für die Liebhaber der malerischen Dämmerungsstunden bieten die frühen Sonnenaufgänge um 4:30 Uhr und die späten Sonnenuntergänge kurz nach 19:00 Uhr ideale Bedingungen für atemberaubende Fotos oder einfach ruhige Momente, um den Tag zu begrüßen oder zu verabschieden.

Fazit: Ideales Sommerwetter für Urlauber und Einheimische

Die kommende Woche in Sant Llorenç des Cardassar verspricht nahezu perfekte Bedingungen für alle, die den mallorquinischen Sommer in vollen Zügen genießen wollen, sei es am Strand, beim Sightseeing oder in den zahlreichen Cafés und Restaurants. Vergessen Sie nicht, ausreichend Sonnenschutz zu verwenden und genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, um die sommerlichen Tage gesund und froh zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.7.2024, 01:43:53. +++