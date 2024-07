7-Tage-Wettervorhersage für Pollença: Sonnige Aussichten und eine leichte Abkühlung (17.7.2024)

Pollença Wetter: Sonnige Tage und angenehme Temperaturen auf Mallorca

Die idyllische Gemeinde Pollença auf Mallorca begrüßt ihre Besucher und Bewohner mit einer lieblichen Wetterperiode, gekennzeichnet durch klarblauen Himmel und anmutige Temperaturen. In der bevorstehenden Woche erwarten wir ein überwiegend sonniges Wetter in Pollença, das ideal für sämtliche Freiluftaktivitäten, sei es am Strand oder auf den malerischen Wanderwegen, ist.

Detailreiche Wetterschau für die Woche vom 17. bis 24. Juli 2024 in Pollença

Mittwoch, 17. Juli: Wir beginnen die Woche mit einer klaren Sicht und einer Temperatur von 27 °C. Ein mildes Lüftchen weht mit 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 56 %. Der Morgen bricht an um 4:33 Uhr und am Abend wechselt das Licht der Sonne in die Nacht um 19:14 Uhr.

Donnerstag, 18. Juli: Der Himmel präsentiert sich weiterhin klar, mit einer murmungssteigernden Höchsttemperatur von 31 °C. Die Windgeschwindigkeit nimmt ein wenig ab und sorgt für leichtfüßiges Flanieren durch Pollença. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 45 % ist der Tag perfekt für ein Sonnenbad oder einen Besuch auf den lokalen Märkten.

Freitag, 19. Juli: Ein paar vereinzelte Wolken schmücken den Himmel, doch die Sonne dominiert weiterhin das Geschehen. Mit 33 °C klettert das Thermometer weiter nach oben und die schwache Brise begleitet sanft die Siesta-Stunden.

Samstag, 20. Juli: Ein weiterer Tag unter der herrschenden Sonne mit einer Spitze von 34 °C. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 37 %, was den Tag außerordentlich angenehm macht. Achten Sie jedoch auf ausreichenden Schutz, die Mittelmeersonne ist um diese Jahreszeit nicht zu unterschätzen.

Sonntag, 21. Juli: Die Temperaturen nehmen eine leichte Wendung nach unten, während wir einige wenige Wolken am Firmament anmelden. Bei 26 °C genießen Wanderer und Naturfreunde ideale Bedingungen, und der Wind zeigt sich wieder etwas kräftiger.

Montag, 22. Juli: Das strahlende Wetter in Pollença setzt sich fort mit einem makellosen Himmel und 28 °C. Die Luft ist mit einer Feuchtigkeit von 59 % erfrischend und belebend.

Dienstag, 23. Juli: Auch an diesem Tag bleibt es bei klarem Wetter und einer angenehmen Temperatur von 28 °C. Der sanfte Wind sorgt weiterhin für eine wohlige Brise in den Küsten- und Bergregionen Pollenças.

Mittwoch, 24. Juli: Ein Hauch von Veränderung kommt auf, denn es wird leichter Regen erwartet. Bei 27 °C bleibt es trotzdem warm, der Niederschlag mag eine willkommene Erfrischung sein.

Wetterrückblick Auf Mallorca: Gute Aussichten für Pollença

Die kommende Woche in Pollença verspricht, die hohen Temperaturen von 34 °C als Spitzenwert zu erleben und abschließend mit leichtem Regen für Abkühlung zu sorgen. Mit den langen und hellen Tagen, die der Sommer mit sich bringt, bleiben Sonnenaufgänge früh und Sonnenuntergänge spät, was ideal für lange Tage im Freien ist.

Für diejenigen, die ihre Urlaubspläne für Mallorca schmieden oder ihr Freizeitprogramm auf der Insel dirigieren, bleibt die Wettervorhersage für Pollença für die kommende Woche überaus freundlich und einladend.

