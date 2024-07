7-Tage-Wettervorhersage Lloret de Vistalegre: Sonnige Aussichten und hochsommerliche Temperaturen auf Mallorca (17.7.2024)

Wettervorhersage für Lloret de Vistalegre: 17.07.2024 bis 24.07.2024

Die kommende Woche in Lloret de VistalegreLloret de Vistalegre verspricht, geprägt von strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen, zu einem idealen Zeitpunkt für alle Sonnenanbeter und Urlaubsgäste auf Mallorca zu werden. Mit kaum Wolken am Himmel und einem stetigen, aber sanften Wind dürfte das Wetter kaum Anlass zur Klage geben.

Sonnige Aussichten mit klarem Himmel über Lloret de Vistalegre

Der Mittwoch, 17. Juli 2024, begrüßt uns mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die auf angenehme 31°C klettern, bei einem sanften Wind von 7 km/h. Die Luftfeuchtigkeit zeigt sich zurückhaltend bei 33%, und der Luftdruck steht stabil bei 1019 hPa. Ein perfekter Tag in Lloret de Vistalegre, um die außergewöhnlichen Strände Mallorcas zu genießen oder sich im Freien zu vergnügen.

Dieses hochsommerliche Wetter setzt sich im weiteren Wochenverlauf weiterhin fort. Der Donnerstag, 18. Juli 2024, lässt das Thermometer gar auf bis zu 36°C steigen, wobei der Himmel weiterhin nahezu wolkenfrei bleibt. Der Wind lässt mit 5 km/h etwas nach, was die hohen Temperaturen besser aushaltbar macht, während der zum Trocknen tendierende niedrige Feuchtigkeitswert von 18% ein Zeichen für die typischen Sommerbedingungen auf der Insel ist.

Freitag und Wochenende: Anhaltend warm und klar

Der Freitag zeigt sich mit nur wenigen Wolken und Spitzenwerten von 39°C, was die Bedingungen für ausgiebige Strandtage oder Unternehmungen in der Natur nahezu perfekt macht. Die Windgeschwindigkeit hält sich weiterhin zurück, was zusätzlich zur entspannten Atmosphäre unter der mallorquinischen Sonne beiträgt.

Das Wochenende läutet der Samstag, 20. Juli 2024, mit bis zu 38°C und klarem Himmel ein. Wie auch an den Vortagen sorgt ein leichter Wind für etwas Abkühlung während der heißen Mittagsstunden. Am Sonntag werden ähnliche Bedingungen mit klarem Himmel und freundlichen 30°C erwartet, eine leichte Abkühlung, die vielfältige Aktivitäten im Freien weiterhin ermöglicht.

Die neue Woche startet mit unverändert schönen Wetterbedingungen

Die neue Woche hält an der warmen und trockenen Wetterlage fest. Der Montag, 22. Juli 2024, und der Dienstag, 23. Juli 2024, lassen das Quecksilber jeweils auf bis zu 33°C emporsteigen, und mit weiterhin klarem Himmel wird es ein perfektes Urlaubswetter auf Mallorca sein. Der Wind verhält sich mit einer Geschwindigkeit von 3 km/h überaus sparsam und wirkt eher wie eine leichte Brise auf der Haut.

Zum Abschluss der Woche treten am Mittwoch, 24. Juli 2024, einige vereinzelte Wolkenforderungen hervor. Mit einer Maximaltemperatur von 31°C bleibt es dennoch vorherrschend sommerlich, und es bleibt abzuwarten, ob sich dieses Wetterbild so auch in den darauffolgenden Tagen fortsetzen wird.

Dieses ideale Strandwetter, gekoppelt mit den langen Sommerabenden, ermöglicht es den Gästen Mallorcas und den Einheimischen gleichermaßen, das Beste aus diesen heißesten Wochen des Jahres zu machen – sei es beim Sonnen, Baden, Spazieren oder bei genüsslichen Abendessen unter freiem Himmel.

