Estellencs auf Mallorca: Sonnenreiche Prognose für die kommende Woche (17.7.2024)

Wetteraussichten für Estellencs vom 17.07.2024 bis 24.07.2024

Die malerische Region Estellencs auf Mallorca erwartet in den nächsten sieben Tagen strahlenden Sonnenschein und beständig warme Temperaturen, die ideale Bedingungen für Urlauber und Einheimische gleichermaßen versprechen.

Heiter bis Wolkenlos: Estellencs genießt Sonnenbad

Mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die kontinuierlich an der 30-Grad-Marke kratzen, können sich Sonnenanbeter freuen. Die Wetterlage bleibt überwiegend stabil, die Luftfeuchtigkeit liegt angenehm zwischen 55 und 70 Prozent und Windstärken um 5 Km/h werden für eine sanfte Brise am Mittelmeerufer sorgen. Luftdruckmessungen bleiben mit Werten um 1016 hPa gleichmäßig, was auf eine beständige Wetterlage schließen lässt.

Maximale Entspannung unter mallorquinischer Sonne

Vom 17. Juli mit einer Temperatur von 29 Grad Celsius, über den wolkenlosen 18. Juli mit 28 Grad, bis zum leicht bewölkten 19. Juli, der wieder 29 Grad erreicht – Estellencs zeigt sich von seiner besten Seite. Der 20. Juli könnte gar mit Höchstwerten von 30 Grad Celsius zum heißesten Tag der Woche werden.

Sanfter Ausklang der Woche

Auch die Tage danach versprechen eine Fortsetzung des angenehmen Wetters. Mit leichter Bewölkung am 21. Juli und weiterhin viel Sonne am 22. und 23. Juli, bei etwas milderen 27 Grad Celsius, rundet die Woche ab. Der 24. Juli kündigt sich mit einer dezenten Abkühlung auf 26 Grad Celsius an, bleibt aber heiter.

Früh aufstehen lohnt sich in dieser Woche besonders, will man die malerischen Sonnenaufgänge in Estellencs genießen, die ab 4:36 Uhr morgens zu betrachten sind. Die langen Sommerabende enden mit Sonnenuntergängen spät um 19:15 Uhr.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.7.2024, 01:34:42. +++