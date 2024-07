Heiße Tage in Sencelles: Sonnenschein und klare Himmel bringen Hochsommerstimmung auf Mallorca (17.7.2024)

Hochsommer in Sencelles: Was uns die kommende Woche meteorologisch bietet

Die Sonnenscheininsel Mallorca präsentiert sich einmal mehr von ihrer strahlendsten Seite, besonders im charmanten Sencelles, wo die Wettervorhersage für die nächste Woche reichlich Sonne verspricht. Ab dem 17. Juli und darüber hinaus erwartet Einwohner und Urlauber eine wahre Hitzeperiode mit durchgängig klarer Sicht und Wohlfühltemperaturen, die zu jeder Art von Freizeitaktivität im Freien einladen.

Mittwoch, 17. Juli 2024 - Der Beginn einer strengen Hitzewelle

Am Mittwoch erfreut uns Sencelles mit einem klarem Himmel und Temperaturen, die bis auf 33 Grad Celsius ansteigen. Ein leichter Wind mit 7 km/h markiert den Einzug einer Periode, in der das Quecksilber die 30-Grad-Marke als tägliche Norm annimmt.

Donnerstag, 18. Juli 2024 - Weiterhin hochsommerliches Wetter

Der Donnerstag bleibt weitestgehend der Linie des Mittwochs treu: Ein makelloser Himmel dominiert bei Temperaturen, die noch einen Grad mehr aufzeigen. Schwitzen inklusive, denn das Thermometer klettert auf 37 Grad bei einer fast nicht vorhandenen Luftfeuchtigkeit von 15 Prozent. Die Wärme wird durch nur sanft blühende 4 km/h Windstärken begleitet.

Optimale Bedingungen für Freizeitaktivitäten

Die darauffolgenden Tage halten, was sie versprechen – reichlich Sonne und steigende Temperaturen. Freitag und Samstag erreichen ihren Höhepunkt mit 39 beziehungsweise 38 Grad Celsius. Diese Tage sind ideal, um das vielseitige Freizeitangebot Mallorcas in Sencelles zu genießen, sei es beim Wandern, Radfahren oder bei einem entspannten Tag am Strand.

Erholung von der Hitze

Am Sonntag gibt es jedoch einen kleinen Rückgang der Temperaturen und eine Zunahme der Wolken. Mit immer noch warmen 31 Grad wird dieser Tag als mildere Variante wahrgenommen, bei der es etwas einfacher ist, die Hitze draußen durchzustehen. Die folgenden Tage bleiben mit 33 Grad Celsius konstant warm, aber angenehm.

Wettervorhersage für Sencelles

17. Juli: Klare Sicht, 33 °C

18. Juli: Reinster Sonnenschein, 37 °C

19. Juli: Ein paar Wolken trüben den Himmel kaum, 39 °C

20. Juli: Erneut klare Verhältnisse, 38 °C

21. Juli: Einige wenige Wolken, 31 °C

22. Juli: Wieder klar, 33 °C

23. Juli: Perfekter blaue Himmel, 33 °C

24. Juli: Zerstreute Wolken, 32 °C

Nicht nur für Sonnenanbeter, sondern auch für Kulturinteressierte und Naturliebhaber bieten die kommenden Tage in Sencelles ideale Bedingungen, um Mallorca in seiner vollsten Pracht zu erkunden. Denken Sie jedoch daran, ausreichend Wasser mitzunehmen und sich vor der starken UV-Strahlung zu schützen.

