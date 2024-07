Hitzewelle erwartet: Wettervorhersage für Binissalem vom 17.7.2024 bis zum 24.7.2024 (17.7.2024)

Sonnige Aussichten: Das Wetter in Binissalem

Die kommende Woche in Binissalem verspricht mit Klarheit und Sonnenschein zu überzeugen. Schon ab dem 17. Juli 2024 erwartet die Einheimischen sowie Urlauber strahlend-blauen Himmel und Temperaturen, die auf eine bevorstehende Hitzewelle hinweisen.

Hochsommerliche Temperaturen setzen sich in Binissalem durch

Am Mittwoch, den 17. Juli, strahlt die Sonne über BinissalemBinissalem, und das Thermometer klettert auf beachtliche 33°C. Ein leichter Wind wird wehen, aber die niedrige Luftfeuchtigkeit von 29% lässt die Hitze gut erträglich erscheinen. Dieses angenehme Sommerwetter ist perfekt, um die malerische Umgebung von Binissalem zu erkunden.

Die Folgetage – 18. & 19. Juli – überbieten sich sogar noch: Erwartungsgemäß steigen die Temperaturen auf 37°C und 38°C bei weiterhin klarem oder leicht bewölktem Himmel. Der Wind bleibt schwach, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf extreme Tiefen von 17% und 15%, was besonders gute Nachrichten für Sonnenanbeter und Sommersuchende sind.

Wochenend-Wetteraussichten für Binissalem

Bis zum Wochenende bleibt es heiß, wobei am 20. Juli ein Höhepunkt mit 38°C erreicht wird. Allerdings nimmt der Luftdruck leicht ab, was auf eine mögliche Wetteränderung hinweisen könnte. Dieser Tag beginnt mit einem Sonnenaufgang um 4:37 Uhr und endet mit einem Sonnenuntergang um 19:12 Uhr.

Am 21. Juli dann eine kleine Abkühlung, was bei einem immer noch heißen Wert von 31°C relativ zu sehen ist. Hingegen weht dieses Mal ein etwas kräftigerer Wind bei etwas höherer Luftfeuchtigkeit.

Die neue Woche startet weiterhin mit klarem Himmel, am 22. & 23. Juli liegen die Temperaturen bei angenehmen 32°C und 33°C. Der Wind verhält sich weiterhin zurückhaltend, die Luftfeuchtigkeit steigt etwas an, bleibt aber weiterhin in einem eher niedrigen Bereich.

Zum Abschluss der Wetterprognose zeigt sich der 24. Juli mit einigen Wolken, jedoch hält sich die Temperatur mit 31°C weiterhin auf einem hohen Niveau und bietet somit ideale Bedingungen für ausgedehnte Ausflüge oder einfach zum Entspannen unter der mallorquinischen Sonne.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.7.2024, 01:25:57. +++