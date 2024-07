Hitzewelle in Alaró: 7-Tage-Wetterbericht vom 17.07.2024 bis 24.07.2024

Sommer, Sonne, und Spitzenwerte: Wetterbericht für Alaró

Die Urlaubsinsel Mallorca präsentiert sich im Herzen des Sommers von ihrer heißesten Seite, und Alaró bildet dabei keine Ausnahme. Die kommende Woche verspricht bei klarem Himmel und strahlendem Sonnenschein Höchsttemperaturen, die selbst langjährige Inselbewohner und Sonnenanbeter ins Schwitzen bringen dürften.

Ein strahlendes Wetter-Highlight im Juli: Sonnige Aussichten für Alaró

Der 17. Juli 2024 startet mit 33°C und einem ungetrübten klaren Himmel, ein perfektes Setting für alle Strandgänger und Naturfreunde. Der Wind ist mit 5 km/h eine milde Brise, die zusammen mit einer Luftfeuchtigkeit von 30% für etwas Erleichterung sorgt. Mit einem Luftdruck von 1019 hPa steht einem entspannten Tag nichts im Wege.

Am 18. Juli dreht die Hitze weiter auf: Wir erwarten Temperaturen, die auf 36°C ansteigen – der Himmel bleibt weiterhin makellos klar bei einer relativen Feuchtigkeit von nur noch 19%. Hier zeigt sich, dass Alaró auch in der Hochsaison ein wahrer Sonnenmagnet ist.

Das Wetter wird am 19. Juli durch vereinzelte Wolken aufgelockert, was die Temperaturen jedoch nicht hindert, erneut auf 37°C zu klettern. Ein leichter Wind von 4 km/h wird das Küstenstädtchen beehren, während der Luftdruck stabil bleibt.

Der 20. Juli bleibt mit erneut 37°C auf dem Hitze-Höhepunkt der Woche – ein klarer Himmel begleitet uns und der Wind erhöht sich leicht auf 5 km/h. Die Feuchtigkeit sinkt auf erstaunliche 16%, es bleibt ergo weiterhin trocken.

Eine kleine Abkühlung, wenn man so will, finden wir am 21. Juli mit angenehmen 30°C und ein paar vereinzelten Wolken. Der Wind frischt auf 7 km/h auf, während die Luftfeuchtigkeit auf 40% ansteigt.

Wetterkonstanz zeigt sich am 22. und 23. Juli, mit erneut klarem Himmel und Höchsttemperaturen von 32°C. Ein hauchzarter Wind trägt dazu bei, dass man die Hitze gut aushalten kann.

Zum Ende des 7-Tage-Wetterfensters am 24. Juli bedecken ein paar Wolken den Himmel von Alaró und die Temperatur sinkt auf angenehme 30°C – eine kleine Verschnaufpause bei einer wieder angestiegenen Luftfeuchtigkeit von 49%.

Tipps für heiße Tage in Alaró

Bei solch hohen Temperaturen empfehlen wir ausreichende Flüssigkeitsaufnahme, regelmäßige Pausen im Schatten und den Aufenthalt in klimatisierten Räumen während der höchsten Mittagshitze. Denken Sie auch an Sonnenschutz und Kopfbedeckung, und natürlich ist ein Sprung ins kühle Nass der mallorquinischen Strände immer eine willkommene Erfrischung.

Erleben Sie eine unvergessliche Sommerwoche in Alaró, und vergessen Sie nicht, unsere Wetterberichte für laufende Updates zu konsultieren.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.7.2024, 01:20:39. +++