Sant Joan ᐅ 7-Tage-Wettertrend für sonnige Aussichten auf Mallorca (17.07. bis 24.07.2024)

Aktuelle Wettervorhersage für Sant Joan

Die Sommerhitze hat die Insel fest im Griff und bringt uns in Sant Joan auf Mallorca eine Woche voller Sonnenschein. Hier erfahren Sie, wie sich das Wetter in Sant Joan vom 17. Juli bis zum 24. Juli 2024 präsentiert.

Wetterlage und Aussichten in Sant Joan

Die kommenden Tage überzeugen mit hochsommerlichen Temperaturen und meist klarem Himmel. Ein idealer Zeitraum für alle Sonnenanbeter und Urlauber, die das herrliche Mittelmeerwetter genießen möchten.

Wetter am Mittwoch, 17. Juli 2024

Gleich zu Beginn erwartet uns eine maximale Temperatur von 30°C unter vereinzelten Wolken. Mit einer angenehmen Windgeschwindigkeit von 6 km/h bleibt es leicht brisig bei einer relativen Luftfeuchte von 36% und einem Luftdruck von 1018 hPa.

Sonnige Aussichten für Donnerstag und Freitag

Der 18. und 19. Juli versprechen reines Sonnenvergnügen mit klarem Himmel und Temperaturen, die am Freitag sogar auf 35°C steigen. Die Sonne grüßt täglich schon ab 4:33 Uhr und verabschiedet sich erst gegen 19:23 Uhr.

Das Wochenende in Sant Joan

Das Wochenendwetter setzt den sonnigen Trend nahtlos fort. Am Samstag, den 20. Juli, erreichen wir das Temperaturmaximum der Woche mit heißen 36°C unter einem ungetrübten Himmel. Am Sonntag wird es mit ein paar vereinzelten Wolken etwas milder, dennoch bleibt das Thermometer bei etwa 32°C.

Ausblick auf die neue Woche

Zum Start in die neue Woche dominieren am Montag überwiegend Wolken, jedoch ohne die sommerlichen Temperaturen zu trüben, die weiterhin bei 30°C liegen. Ab Dienstag setzen sich wieder wenige Wolken am Himmel durch und lassen die Sonne bei milderen 31°C scheinen.

Langfristige Wettertrends für Sant Joan

Die Wetterprognosen für Sant JoanSant Joan weisen keine signifikanten Schwankungen auf, sodass die langanhaltende Wärme und das trockene Klima ideale Bedingungen für alle möglichen Freizeitaktivitäten bieten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.7.2024, 01:47:49. +++