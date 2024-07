Sonnige Aussichten in Capdepera: Die Wettervorhersage für die kommende Woche (17.7.2024)

Das Wetter in Capdepera: Sonnenschein und sommerliche Temperaturen

Für die Einwohner und Besucher von Capdepera auf Mallorca hält die nächste Woche heitere Nachrichten bereit: Der Sommer zeigt sich von seiner besten Seite mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen.

Überblick über das Wetter in Capdepera vom 17. bis 24. Juli 2024

Mit klarem Himmel und sonnigen Zuständen startet Capdepera in die Woche. Am Mittwoch, den 17. Juli 2024, erwarten uns tagsüber angenehme 25 °C, während eine leichte Brise mit windigen 7 km/h über das Land weht. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65%, und bei einem Luftdruck von 1019 hPa gibt es keinen Grund, den Regenschirm auszupacken.

Am Donnerstag bleibt der Himmel klar, und das Quecksilber klettert auf freundliche 27 °C. Die Windgeschwindigkeit ist mit 5 km/h schwächer als am Vortag. Eine angenehm niedrige Luftfeuchtigkeit von 58% sorgt für perfektes Freiluftwetter – ideal, um Mallorcas Strände zu genießen.

Freitag begrüßt uns weiterhin mit viel Sonne und einigen vereinzelten Wolken, doch die Temperaturen steigen auf sommerliche 28 °C an. Der Wind bleibt mäßig und die Luftfeuchtigkeit weiterhin angenehm.

Das Wochenende startet spektakulär mit Temperaturen, die am Samstag gar auf 31 °C ansteigen – ein wahrer Hochsommertraum! Wenige Wolken können der Stimmung keinen Abbruch tun, und der Wind trägt mit sanften 7 km/h zur Erfrischung bei.

Am Sonntag und Montag hält das angenehme Sommerwetter an, wenngleich die Temperaturen auf 25 °C bzw. 26 °C zurückgehen. Klarer Himmel, leichte Brisen und gemäßigte Luftfeuchtigkeit versprechen weiterhin ungetrübte Urlaubsfreuden.

Aussichten für den Endspurt der Woche

Bis zum Mittwoch, den 24. Juli 2024, bleibt das Bild ähnlich: Die Sonne regiert weiterhin über Capdepera, und bei 24 °C lässt es sich hervorragend verweilen. Gelegentliche Passatwinde und eine Luftfeuchtigkeit von 75% kündigen allerdings an, dass man abends vielleicht eine leichte Jacke einpacken sollte.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Capdepera

Für Frühaufsteher beginnt der Tag in Capdepera in dieser Woche sehr zeitig: Der Sonnenaufgang ist für die frühen Morgenstunden angekündigt – örtlich variiert die Zeit zwischen 4:32 Uhr und 4:38 Uhr. Genießen Sie es, wie die ersten Sonnenstrahlen die malerischen Landschaften Mallorcas in ein goldenes Licht tauchen. Der Sonnenuntergang findet zwischen 19:06 Uhr und 19:11 Uhr statt und bietet die perfekte Kulisse für romantische Abendstunden am Strand oder in den charmanten Gassen von Capdepera.

