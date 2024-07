Sonnige Aussichten und steigende Temperaturen: Das Wetter in Búger vom 17.7.2024 bis zum 24.7.2024 (17.7.2024)

Wetterbericht für Búger: Eine Woche voller Sonnenschein

Die kommende Woche in Búger auf Mallorca verspricht vorwiegend klaren Himmel und hohe Temperaturen. Ein Blick auf die aktuelle Wettervorhersage zeigt, dass sich Einheimische und Urlauber gleichermaßen auf angenehm warme Tage einstellen können.

Heute, 17.7.2024: Ein strahlender Start in die Woche

Der heutige Tag begrüßt uns in Búger bereits mit klarem Himmel und einer angenehmen Temperatur von 29°C. Perfekte Bedingungen für alle Aktivitäten im Freien. Mit einem sanften Wind von 6 km/h, einer Luftfeuchtigkeit von 41% und einem Luftdruck von 1019 hPa ist das Wetter ideal für einen Ausflug an die nahegelegenen Strände oder eine Entdeckungstour durch die Gegend.

Die Wetterlage in den kommenden Tagen

Die folgenden Tage setzen das Thema Hochsommer fort. Das Thermometer klettert am 18.7.2024 auf bis zu 36°C und am 19. und 20.7.2024 wird es mit Temperaturen von bis zu 38°C noch heißer. Der Himmel bleibt klar und die Sonnenstrahlen können uneingeschränkt genossen werden, was besonders Sonnenanbeter freuen wird. Die Windgeschwindigkeit bleibt gering und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf werte um 20%, was für ein ausgesprochen trockenes Klima sorgt.

Abkühlung erwartet: Wetteränderung in Sicht

Ab dem 21.7.2024 bringt eine leichte Wetteränderung eine willkommene Abkühlung. Die Temperaturen fallen auf 29°C und der Wind nimmt etwas zu. Wenige Wolken ziehen auf, die jedoch keinen Niederschlag mit sich bringen. Auch in den darauffolgenden Tp1agen nähern sich die Temperaturen einem angenehmeren Bereich an, mit 32°C sowohl am 22. als auch am 23.7.2024 und schließlich 30°C am 24.7.2024. Der Himmel zeigt sich weiterhin größtenteils klar, mit gelegentlichen verstreuten Wolken.

Ausblick auf Sonnenaufgang und -untergang in Búger

Für Frühaufsteher und Romantiker bieten sich in den nächsten Tagen atemberaubende Sonnenauf- und untergänge. Der Sonnenaufgang findet in dieser Woche zwischen 4:34 Uhr und 4:39 Uhr statt, während der Sonnenuntergang die Tage jeweils zwischen 19:13 Uhr und 19:08 Uhr beschließt.

Genießen Sie das Freiluftleben auf Mallorca

Angesichts dieser sonnigen Aussichten ist es die ideale Gelegenheit, das vielfältige Freizeitangebot von Mallorca zu erkunden. Ob beim Wandern, Radfahren oder einfach nur beim Entspannen an den traumhaften Stränden – das Wetter in Búger wird Sie nicht enttäuschen.

