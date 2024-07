Sonniges Paradies: Fornalutx präsentiert strahlendes Wetter für die nächsten 7 Tage! (17.7.2024)

Das perfekte Sommerwetter in Fornalutx: Eine Woche voller Sonnenschein und klarer Himmel

Die kleine Gemeinde Fornalutx auf Mallorca verwandelt sich in den kommenden Tagen in ein wahres Sommerparadies. Mit Temperaturen, die sich um die 30°C-Marke bewegen, darf sich jeder Sonnenanbeter und Naturfreund auf perfekte Bedingungen freuen.

Die glitzernden Temperaturen von Fornalutx

Bereits ab dem 17. Juli 2022 steigen die Temperaturen auf sommerliche 31°C bei einem klaren Himmel. Dabei wehen milde Brisen mit 5 km/h, was für eine willkommene Erfrischung sorgt, ohne die entspannende Atmosphäre zu stören.

Im Verlauf der Woche erwartet die Einwohner und Besucher von Fornalutx weiterhin ein strahlend blauer Himmel. Am 18. Juli werden sogar bis zu 33°C erreicht. Hinzu kommt eine geringe Luftfeuchtigkeit von 32 Prozent, was das städtische Flair trotz der hohen Temperaturen angenehm macht.

Die sonnige Fortsetzung der Woche

Die Tage zwischen dem 19. und 22. Juli versprechen mit 34°C und 35°C sogar noch ein wenig mehr Wärme. Während am 19. noch vereinzelte Wolken den Himmel schmücken, zeigt sich die Sonne in den darauffolgenden Tagen von ihrer besten Seite und taucht Fornalutx in eine unvergessliche Sommeratmosphäre.

Ein leichter Umschwung bevor die Woche ausklingt

Zum Ende der Woche gibt es eine kleine Abkühlung: Am 21. Juli lockern ein paar Wolken das Wetter ein wenig auf, und die Temperaturen fallen auf angenehme 29°C. Am 22. Juli zeigt sich der Himmel wieder klar bei 30°C(inertia>). Die Woche schließt mit einem weiteren strahlenden Tag bei 30°C und einem sanften Wind von nur 2 km/h.30°C2 km/h

Langfristige Wetterbedingungen in Fornalutx

Wer seinen Urlaub in Fornalutx geplant hat oder in der Region lebt, der kann sich über eine konstante gute Wetterlage freuen. Die Prognosen zeigen, dass selbst in einer Woche, am 24. Juli, das Wetter weiterhin sommerlich bleibt, mit 28°C und nur wenigen Wolken am Himmel.

Mit Sonnenaufgängen von etwa 4:35 bis 4:40 Uhr und Sonnenuntergängen zwischen 19:09 und 19:14 Uhr sind lange, sonnenverwöhnte Tage garantiert. Perfekt, um die natürliche Schönheit von Fornalutx in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.7.2024, 01:36:01. +++