Sonniges Wetter und hohe Temperaturen: Die 7-Tage-Prognose für Sóller, Mallorca (17.7.2024)

Sóller genießt strahlenden Sonnenschein und sommerliche Temperaturen

Die charmante Stadt Sóller auf Mallorca präsentiert sich in den kommenden Tagen von ihrer strahlendsten Seite. Mit klarer Sicht unter azurblauem Himmel können Einheimische wie Urlauber gleichermaßen die sommerlichen Temperaturen auf der Baleareninsel in vollen Zügen genießen.

Wettertrend für Sóller vom 17. Juli bis 24. Juli 2024

Die Temperaturen steigen in der nächsten Woche bis auf hochsommerliche 35°C an, während die Minima komfortabel bei warmen 29°C verharren. Der geringe Wind lässt das Meer glatt wie ein Spiegel erscheinen und verspricht perfekte Bedingungen für Wassersportler und Sonnenanbeter. Dabei variiert die Windgeschwindigkeit leicht und bewegt sich im Bereich von gemächlichen 2 bis 7 km/h.

Die Luftfeuchtigkeit in Sóller ist für die Jahreszeit durchaus typisch und bewegt sich zwischen 30% und 60%, was das Wärmeempfinden bei den hohen Temperaturen wohl beeinträchtigen kann. Ein UV-Index auf hohem Niveau legt nahe, dass Sonnenschutz während der Tagesstunden unerlässlich ist.

Details zur 7-Tage-Wettervorhersage für Sóller

Die frühen Sonnenaufgänge zwischen 4:35 und 4:41 Uhr sowie die späten Sonnenuntergänge zwischen 19:09 und 19:15 Uhr gestalten lange, lichterfüllte Tage, perfekt für jegliche Aktivitäten im Freien.

Ob Wanderungen durch die malerische Natur, Besuche in den historischen Stadtteilen oder entspannte Tage am Strand – das Wetter in Sóller lädt zu vielfältigen Unternehmungen ein. In der aktuellen 7-Tage-Wettervorhersage findet sich kein Tropfen Regen, sodass man Gewissheit hat, dass die Pläne nicht ins Wasser fallen werden.

Wir empfehlen allen Besuchern, auf ausreichende Hydratation zu achten und während der Mittagsstunden Schatten aufzusuchen, um die heißen Temperaturen angenehm zu überstehen. Genießen Sie eine wundervolle Zeit unter der Sonne Mallorcas in Sóller!

