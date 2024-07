Sonniges Wetter und milde Temperaturen in Artà erwarten Sie im Sommer 2024 (17.7.2024)

Wetteraussichten für Artà: Eine Woche voller Sonnenschein

Die Bewohner und Besucher von ArtàArtà können sich auf herrlich sonniges Wetter und angenehm warme Temperaturen für die kommende Woche freuen. Die Wettervorhersage für Artà verspricht weitestgehend heitere Tage, ideal für jegliche Aktivitäten im Freien auf der schönen Insel Mallorca. Im Folgenden finden Sie eine umfassende Übersicht über die meteorologischen Bedingungen für jeden einzelnen Tag.

17. July 2024: Klarer Himmel und sanfte Brise

Der Mittwoch startet mit einem klaren Himmel und einer gefälligen Temperatur von 25°C, begleitet von einer sanften Brise von nur 7 km/h. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 61% in einem angenehmen Bereich, während der Luftdruck stabil bei 1019 hPa liegt. Genießen Sie die langen Sommerabende bis zum Sonnenuntergang um 19:12 Uhr.

18. July 2024: Ein weiterer Tag unter der mediterranen Sonne

Der Donnerstag setzt das strahlende Wetter mit einer Höchsttemperatur von 27°C und einem leicht schwächeren Wind weiter fort. Geringe Luftfeuchtigkeit von nur 52% sorgt für perfekte Bedingungen, um die zahlreichen Sehenswürdigkeiten Artàs zu erkunden.

19. July 2024: Ein Hauch von Wolken am strahlend blauen Himmel

Am Freitag zeigt sich der Himmel über Artà mit wenigen Wolken bedeckt, doch dies sollte den sonnenreichen Tag bei 29°C keineswegs trüben. Der Wind hält sich konstant, und mit einer Luftfeuchtigkeit von 49% erwartet Sie ein weiterer idealer Tag, um das schöne Mallorca zu genießen.

20. July 2024: Die Quecksilbersäule klettert

Das Wochenende kündigt sich mit höheren Temperaturen an, wobei am Samstag ein Maximum von 32°C erreicht wird. Vereinzelte Wolken bieten sporadisch Schatten, während der Wind nachlässt und die Luftfeuchtigkeit auf 37% fällt – ein perfekter Tag für den Strand oder eine Wanderung in der Umgebung.

21. July 2024: Wolken ziehen auf, Temperaturen regeln sich ein

Der Sonntag bringt leicht bewölktes Wetter und eine angenehme Abkühlung auf 25°C mit sich. Ein leichter Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 66% und ein frischer Wind von 9 km/h bieten eine willkommene Erfrischung.

22. und 23. July 2024: Beständiges Sommerwetter

Zu Beginn der neuen Woche erwarten Sie konstante Wetterbedingungen. Am Montag und Dienstag herrscht weiterhin ein klarer Himmel bei 26°C. Die milden Winde und gemäßigten Luftfeuchtigkeitswerte sorgen für ein stetig angenehmes Klima.

24. July 2024: Die Ruhe vor dem Sturm?

Am Mittwoch sinkt die Temperatur leicht auf 24°C und der Wind lässt nach. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 74% könnte ein Hinweis auf eine bevorstehende Wetterveränderung sein. Dieser Tag lädt dazu ein, die ruhigen Momente auf Mallorca in vollen Zügen zu genießen.

