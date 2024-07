Strahlende Sonne und Rekordtemperaturen: Sineu bereitet sich auf eine heiße Woche vor (17.7.2024)

Herrliche Sonnentage in Sineu: Ein Blick auf das Wetter

Sineu erwartet eine Woche voller Sonne und steigender Temperaturen. Ein strahlend blauer Himmel dominiert die Szenerie auf Mallorca und lädt sowohl Einheimische als auch Urlauber zu vielfältigen Outdoor-Aktivitäten ein.

Perfekte Bedingungen für Sonnenanbeter und Freizeitaktivitäten

Beginnend mit dem 17. Juli 2024, bietet Sineu klaren Himmel und Temperaturen, die tagsüber ein behagliches 31 Grad Celsius erreichen. Der Wind bläst sanft mit 7 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 35 Prozent, während der Luftdruck sich auf 1019 hPa stabilisiert.

Auf Rekordkurs: Temperaturen klettern weiter

Am Folgetag, dem 18. Juli, steigen die Werte weiter an und erreichen bis zu 36 Grad bei fast ungebrochener Sonneneinstrahlung und geringfügig variierendem Luftdruck. Mit einer extrem niedrigen Luftfeuchtigkeit von nur 18 Prozent strapaziert das Wetter die Luftfeuchtigkeitswerte der Sommersaison auf Mallorca.

Wochenmitte bringt leichte Bewölkung

Die Wochenmitte wird von ein paar vereinzelten Wolken am 19. Juli gezeichnet, was der Hitze der hohen 39 Grad Celsius entgegenwirken dürfte. Auch die folgenden Tage versprechen kontinuierlich klares Wetter mit Spitzenwerten von 38 Grad am 20. Juli.

Abkühlung in Sicht!

Zum 21. Juli erhalten wir eine erkennbare Abkühlung. Es werden immer noch sommerlich heiße 29 Grad sein, doch mit leichten Wolken und leicht erhöhter Feuchtigkeit von 44 Prozent fühlt sich das Wetter etwas angenehmer an.

Ausblick auf das Wochenende in Sineu

Das Wochenende in Sineu bleibt weiterhin sonnenverwöhnt. Die Temperaturen pendeln sich bei 33 Grad Celsius ein und versprechen somit ungetrübten Sonnenschein und beste Voraussetzungen für jegliche Freizeitgestaltung.

Skyline zum Ausklang einer strahlenden Woche

Den Schlussakzent der Woche setzt der 24. Juli mit leichter Bewölkung und angenehmen 31 Grad Celsius. Mit sanften Winden dürfte auch dieser Tag eine Oase der Entspannung für alle Inselbesucher und diejenigen werden, die das mediterrane Flair Mallorcas genießen möchten.

