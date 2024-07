Strahlender Sonnenschein und ansteigende Temperaturen: Costitx auf Mallorca erlebt eine Hitzewelle (17.7.2024)

Das Wetter in Costitx: Sonnenschein und Sommerhitze dominieren die Wettervorhersage

Die kommenden Tage in Costitx auf MallorcaCostitx werden von klarem Himmel und hohen Temperaturen bestimmt. Der sommerliche Hochsommertrend setzt sich fort und lässt die Quecksilbersäule bedrohlich ansteigen. Bereits am Mittwoch, dem 17. Juli 2024, erwartet die Einwohner und Besucher von Costitx hochsommerliches Wetter mit Temperaturen, die auf behagliche 32 Grad Celsius steigen. Der Himmel präsentiert sich wolkenlos bei einem leichten Wind mit einer Geschwindigkeit von 7 km/h. Auch die Luftfeuchtigkeit ist mit 33% eher gering, was für ein angenehmes Wettererlebnis sorgt.

Höchsttemperaturen und Hitzewarnungen in Costitx

Während am Donnerstag, den 18. Juli, die Temperaturen auf satte 37 Grad Celsius steigen, verheißen der klare Sternenhimmel und die niedrige Windgeschwindigkeit von 4 km/h laue Sommerabende. Die relative Luftfeuchtigkeit sinkt weiter auf 15%, und der Luftdruck bleibt mit 1018 hPa stabil.

Der Freitag, mit 40 Grad Celsius, wird der heiße Höhepunkt der Woche. Ein paar vereinzelte Wolken können am Himmel ausgemacht werden, doch sie tun der Hitze keinen Abbruch. Der Wind bleibt schwach, und die Luftfeuchtigkeit nimmt auf kaum spürbare 11% ab, was die Hitzebelastung verstärkt.

Am Samstag heißt es weiterhin Sonnenbaden und Hitze ertragen, denn auch an diesem Tag klettert das Thermometer auf fast ebenso hohe Temperaturen von 39 Grad Celsius. Der klare Himmel und der moderat wehende Wind lassen dabei kaum eine Abkühlung zu. Aufgrund dieser extremen Temperaturen ist es ratsam, sich gut zu schützen und ausreichend zu hydratisieren.

Blick auf die kommende Woche: Eine leichte Abkühlung in Sicht

Erst ab Sonntag, den 21. Juli, gibt es eine kleine Verschnaufpause von der anhaltenden Hitzewelle. Die Temperaturen fallen auf 30 Grad Celsius, die Bewölkung nimmt etwas zu, und die Luftfeuchtigkeit klettert auf 42%. Trotzdem bleibt das Wetter weiterhin freundlich und lädt zu diversen Sommeraktivitäten ein.

Die darauffolgenden Tage bis zum 24. Juli bieten einen Mix aus klarem Himmel und einzelnen Wolken, bei weiterhin warmen Temperaturen um die 32 bis 34 Grad Celsius. Ideal, um die Schönheit Costitx' in vollen Zügen zu genießen, ohne die erdrückende Hitze der vorangegangenen Tage.

Die Sonne grüßt dabei früh, teils schon before halb fünf in der Früh, und verabschiedet sich jeden Abend um kurz nach 19 Uhr, was lange und genussvolle Sommertage auf der wunderschönen Insel verspricht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Costitx und seine Besucher sich auf eine hochsommerliche Woche einstellen sollten, mit hohen Temperaturen, viel Sonnenschein und einer wunderbaren Gelegenheit, das entspannte Inselleben zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.7.2024, 01:32:10. +++