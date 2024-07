Strahlender Sonnenschein und Sommerhitze: Das 7-Tage-Wetter für Campanet, Mallorca (17.7.2024)

Prognose: Warme Sommertage in Campanet erwarten uns

Mallorca erfreut sich, wie gewohnt, an einem überwältigenden Sommer und besonders Campanet steht eine Woche bevor, in der die Sonne kaum eine Pause einlegt. Begeben wir uns auf eine Tour durch die kommenden Tage, die von strahlendem Sonnenschein und steigenden Temperaturen geprägt sein werden.

Wetter-Highlights der Woche in Campanet

Auf ein angenehmes 29°C klettert das Thermometer heute, den 17. Juli 2024, unter einem ungetrübten Himmel. Leichte Winde sorgen für eine sanfte Brise bei niedriger Luftfeuchtigkeit und optimalem Luftdruck.

Die Sommerhitze nimmt ihren Lauf und so erreichen wir am 18. Juli beeindruckende 35°C unter klarem Himmelszelt. Die Kabbelung des Windes kühlt auf angenehme Weise und trägt zu einer komfortablen Atmosphäre bei niedriger Feuchte bei.

Über Scattered Clouds brauchen wir uns am 19. Juli nicht zu sorgen, denn sie lassen der Sonne genug Spielraum, um das Quecksilber auf 37°C steigen zu lassen. Eine fast unwahrnehmbare Brise ist dabei unser stetiger Begleiter.

Ein identisches Maximum von 37 Grad erwartet Campanet auch am 20. Juli, welches von einem strahlend blauen Himmel begünstigt wird.

Mit einer geringfügigen Abkühlung begegnen wir dem 21. Juli bei 28°C und ein paar vereinzelten Wolken, die das Firmament schmücken.

Es folgen Tage mit 31°C sowohl am 22. als auch am 23. Juli, unter einem Himmel, so klar, dass die Sterne nur darauf warten, von den Betrachtern bewundert zu werden.

Zum Abschluss der Betrachtung des 24. Juli, sehen wir uns leichten Wolken gegenübergestellt, die jedoch die Sonne kaum von ihrer Arbeit abhalten und uns angenehme 29°C bescheren.

Tipps für die bevorstehende Sommerwoche in Campanet

Angesichts der Aussichten ist es ratsam, die Sonnencreme nicht zu vergessen und den Sonnenschirm stets bereit zu halten. Die langen Tage, mit Sonnenaufgängen ab 4:34 Uhr und Sonnenuntergängen bis 19:14 Uhr, laden zu ausgedehnten Tagesaktivitäten ein. Genießen Sie die warmen Abende, und gönnen Sie sich vielleicht sogar eine nächtliche Abkühlung, wenn die Sterne über Mallorca funkeln.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.7.2024, 01:29:03. +++